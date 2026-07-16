Skujiņam un Neilandam aiz muguras vēl viens "Tour de France" posms
Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands ceturtdien sasniedza finišu prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" 12. posmā, ieņemot attiecīgi 75. un 169. vietu.
Ceturtdien riteņbraucēji mēroja 179,1 kilometru ar trim ceturtās kategorijas kāpumiem, kā arī vienu starpfinišu.
Grupas finišā par posma uzvarētāju kļuva beļģis Tims Merljē ("Soudal Quick-Step"), kurš finišēja trīs stundās 38 minūtēs un 53 sekundēs, izcīnot trešo uzvaru šā gada velobrauciena posmos. Ar tādu pašu laiku otrais bija nīderlandietis Olavs Koijs ("Decathlon CMA CGM") un trešais - beļģis Jaspers Filipsens ("Alpecin - Premier Tech").
Skujiņš ("Lidl - Trek") ar tādu pašu laiku lielajā grupā finišēja 75. vietā, bet Neilands (NSN) 174 braucēju vidū ieņēma 169. vietu, uzvarētājam zaudējot septiņas minūtes un 46 sekundes.
Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG"), kurš trim minūtēm un 36 sekundēm apsteidz dāni Jonasu Vingegordu ("Visma"/"Lease a Bike") un par četrām minūtēm un sešām sekundēm - beļģi Remko Evenepūlu ("Red Bull - BORA - hansgrohe").
Skujiņš līderim zaudē stundu 55 minūtes un 19 sekundes, pakāpjoties uz 72. vietu, bet Neilands ir noslīdējis uz 141. vietu, Pogačaram zaudējot divas stundas 40 minūtes.
"Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē.