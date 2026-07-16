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Šodien 19:41
Latvijas pludmales volejbolisti ar uzvarām turpina CEV Nāciju kausa finālturnīru
Gan abi Latvijas sieviešu, gan vīriešu pludmales volejbola dueti ceturtdien izcīnīja uzvaras CEV Nāciju kausa finālturnīra otrajās spēlēs, veiksmīgi turpinot turnīru Budapeštā.
Vispirms Līva Ēbere/Deniela Konstantinova A grupas spēlē ar 2-0 (21:14, 21:12) pārspēja norvēģietes Ūdu Steinsvogu un Jūliju Telli (16.). Savukārt otrs pāris Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ar 2-0 (20:9, 20:9) sagrāva Nīnu Pavlovu un Sunnivu Hellanni-Hansenu.
Pēdējā A grupas spēlē latvietes piektdien cīnīsies ar Itāliju.
Tikmēr no vīriešu pludmales volejbola duetiem Edgars Točs/Gustavs Auziņš ar 2-0 (21:18, 21:14) pārspēja Portugāles duetu Tomāšs Souza/Fransīšku Pombeiru, bet vēlāk Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ar 2-0 (21:18, 21:19) pārspēja Žuānu Pedrozu un Ugu Kampušu.
Piektdien A grupā Latvijas vīriešu volejbola izlase tiksies ar Norvēģiju.