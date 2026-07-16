MSĢ reorganizācija izraisījusi protestus - direktors atzīst komunikācijas kļūdas
Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers atzinis, ka komunikācija par Jūrmalas struktūrvienības plānoto reorganizāciju varēja būt biežāka. Šādu komentāru viņš izteicis pēc tam, kad ceturtdien pie Izglītības un zinātnes ministrijas pulcējās treneri un audzēkņu vecāki, kuri pauda neapmierinātību ar to, kā sabiedrība tikusi informēta par gaidāmajām pārmaiņām.
No jaunā mācību gada Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) Jūrmalas struktūrvienība pārtrauks darbu. Audzēkņi, kuri vēlas turpināt nodarboties ar airēšanas sportu, varēs trenēties Specializētajā airēšanas sporta skolā Lielupē vai arī mācīties un dzīvot Murjāņos, bet uz specializētajiem treniņiem doties uz Lielupi.
Čevers skaidroja, ka reorganizācijas izvērtēšana sākta jau 2023. gadā, bet priekšlikumi izstrādāti pērn. Viņš norādīja, ka par iecerētajām pārmaiņām vairākkārt informēti darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki, tomēr atzina, ka komunikācija varēja būt regulārāka.
Direktors uzsvēra, ka tuvākajās dienās darbinieki saņems informāciju par darba attiecību izmaiņām. Daļu treneru plānots pārcelt uz Lielupes bāzi, lai audzēkņi arī turpmāk varētu trenēties pie līdzšinējiem treneriem, savukārt daļai pedagogu un tehnisko darbinieku tiks piedāvātas vakances citās ģimnāzijas struktūrvienībās.
Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka Jūrmalas struktūrvienībā mācās tikai desmit audzēkņi, bet izmaksas uz vienu skolēnu ir vairākas reizes lielākas nekā citās MSĢ struktūrvienībās. Ministrija uzsver, ka reorganizācijas rezultātā neviens audzēknis nezaudēs iespēju turpināt nodarboties ar airēšanu, kanoe vai smaiļošanu un iegūt vidējo izglītību.