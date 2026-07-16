Vēlies gabaliņu futbola vēstures? FIFA sāk tirgot fināla spēles laukuma zālienu
Kvēlākajiem futbola faniem FIFA sagādājusi īpašu piedāvājumu. Organizācija sākusi pārdot 2026. gada Pasaules kausa fināla laukuma zāliena gabalus - katrs no tiem maksā 450 ASV dolārus.
Runa konkrētāk ir par iespēju iegādāties finālspēles zālienu Ņujorkas/Ņūdžersijas stadionā jeb "MetLife Stadium". Parasti tajā izmanto mākslīgo segumu, taču Pasaules kausa vajadzībām tas tika nomainīts pret dabīgo zāli, lai atbilstu FIFA prasībām.
FIFA internetveikalā pieejamais suvenīrs nosaukts par "FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch – Foundation Edition". Organizācija norāda, ka katrā caurspīdīgajā suvenīru kastītē ievietots īsts finālspēles laukuma zāliena fragments. Komplektā iekļauts arī USB atmiņas nesējs. FIFA šo suvenīru raksturo kā unikālu, kolekcionāriem un futbola faniem domātu, kas iemūžina vienu no nozīmīgākajiem sporta notikumiem pasaulē.
Katrs suvenīra zāliena gabaliņš ir 17,5 x 17,5 x 17,5 centimetru liels un maksā 450 ASV dolārus jeb 390 eiro. To iespējams pasūtīt arī ar piegādi uz kādu no Eiropas valstīm. Piegādes būs iespējamas pēc Pasaules kausa fināla 19. jūlijā.