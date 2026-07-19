Mesi un Jamals nav vienīgie: kad bērnības elki kļūst par sportistu sīvākajiem konkurentiem
Pirms 20 gadiem Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi labdarības pasākumā vanniņā peldināja mazo Laminu Jamalu, kas jau šodien kā Spānijas izlases galvenais uzbrucējs centīsies gāzt viņu no pasaules čempiona troņa. Taču Mesi un Jamala stāsts nav unikāls — sporta vēsturē netrūkst piemēru, kad uzlecošajām sporta zvaigznēm jāstājas pretī saviem bērnības elkiem.
Jau šodien, 19. jūlija, savu čempiones titulu centīsies aizsargāt Argentīnas izlase, kas pusfinālā ar 2:1 pārspēja Angliju, un nodrošināja vietu FIFA Pasaules kausa finālā, kur tiksies ar Spānijas izlasi. Lai gan svētdien Ņūdžersijā 39 gadus vecais Mesi un 19 gadus vecais "Barcelona" talants Jamals tiksies pirmo reizi kā pretinieki laukumā, daudzus sajūsminājuši foto no abu pirmās tikšanās reizes.
Maz ticams, ka Jamals no šīs reizes kaut ko atceras, jo tā notika, kad viņš vēl bija zīdainis, bet Mesi bija 20 gadus veca uzlecošā zvaigzne. Fotosesija notika 2007. gadā, kad Spānijas laikraksts “Sport” organizēja labdarības akciju, kurā piedalījās arī Mesi tolaik pārstāvētais futbola klubs "Barcelona". Akcijas laikā komandas toreizējie spēlētāji fotografējās kopā ar vairākiem bērniem, bet pēc fotosesijas tika izdots īpašs kalendārs, no kura pārdošanas gūtie līdzekļi tika nodoti UNICEF un citām Katalonijas reģiona nevalstiskajām organizācijām.
Tā nu sagadījās, ka Mesi šajā fotosesijā bija salikts pozēt kopā ar tolaik tikai dažus mēnešus veco Laminu Jamalu, kuru argentīnietis mazgāja bērnu vanniņā. Tā bija tīra sagadīšanās, ka Mesi pozēja tieši kopā ar Jamalu, tomēr šobrīd daudzi fani uzskata, ka foto bija pravietisks.
Runājot par saviem sporta elkiem, Jamals medijam "CNN Brasil" reiz apstiprināja, ka viņam vienmēr sķitis, ka Mesi ir visu laiku labākais futbolists. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka vienmēr apbrīnojis Neimaru: "Protams, man vienmēr licies, ka Mesi ir visu laiku labākais futbolists. Taču man ļoti patika Neimara spēles stils un viss, ko viņš darīja laukumā."
Jāpiebilst, ka šis nav vienīgais gadījums sporta vēsturē, kad fotogrāfijā iemūžināta kāda sporta zvaigzne un bērns, kurš vēlāk pats kļuva par pasaules līmeņa zvaigzni, vai pat sava elka sīvāko sāncensi.
Jauns singapūrietis uzņem foto ar savu elku Maiklu Felpsu
Piemēram, 2008. gadā deviņus gadus vecs singapūrietis Džozefs Skūlings pēc kādām sacensībām satika savu lielāko elku – amerikāņu peldēšanas leģendu Maiklu Felpsu. Pēc sacensībām Skūlings palūdza Felpsam kopīgu fotogrāfiju, un toreiz reti kurš varēja iedomāties, ka pēc vairākiem gadiem Skūlings sacensībās Felpsu pārspēs.
Pagāja astoņi gadi, un 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs Skūlings stājās pretī savam bērnības varonim 100 metru tauriņstila finālā. Singapūrietis ne vien sacensībās izcīnīja zelta medaļu (50.39), bet arī laboja Felpsam piederošo olimpisko rekordu (50.58). Felpss sacensībās palika otrais.
Vēlāk abi sportisti kļuva par labiem draugiem. Skūlings arī medijiem atzinis, ka viņš var vērsties pie Felpsa ar jebkādu jautājumu. "Maikls ir īstais cilvēks. Ja man rodas kāds jautājums, es ļoti droši varu vērsties pie viņa. Viņš vienmēr ir ļoti atvērts un vienmēr ir gatavs sniegt savu viedokli un palīdzēt, cik vien tas iespējams."
Mihaēls Šūmahers pasniedz balvu 8 gadus vecajam Sebastjanam Fetelam
Līdzīgs stāsts ir atrodams arī "Formula" 1 pasaulē. Deviņdesmito gadu beigās astoņus gadus vecajam Sebastjanam Fetelam pēc kartinga sacensībām balvu pasniedza viņa bērnības varonis - septiņkārtējais pasaules čempions Mihaēls Šūmahers.
Fetels vēlākās intervijās atcerējās, ka viņš sacensībās finišēja tikai septītais, bet Šūmahers kā sacensību patrons pasniedza balvas visiem bērniem. Tieši tā sākās viņu pazīšanās, kas vēlāk pārauga draudzībā un mentora–mācekļa attiecībās.
Sebastian Vettel & @SchumacherMick parts of “when we were young”🥺— Sebastian Vettel Updates (@ocsebvettel) July 21, 2022
Both Mick and Seb looking back at their childhood memories with @schumacher 🥺🤍#SV5 #MSC47 #KeepFightingMichael pic.twitter.com/6R1rXFLiVb
Pagāja 16 gadi, un Fetels sāka sacensties plecu pie pleca ar savu bērnības varoni "Formula 1" trasēs. Fetels laika gaitā izcīnīja četrus pasaules čempiona titulus pēc kārtas un kļuva par vienu no dominējošajiem pilotiem šajā sporta veidā. Tāpat viņš pārspēja vairākus Šūmahera sasniegumus, tostarp atkārtoja viņa rekordu, izcīnot 13 uzvaras vienā sezonā. Lai gan Fetels nekad neatņēma Šūmaheram pasaules čempiona titulu tiešā cīņā, šis sportā tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajiem paaudžu maiņas stāstiem.
Sportisti noņem no sienas savu elku fotogrāfijas
Jāsaka, ka ir arī citi spilgti stāsti par to, kā sportisti stājušies pretī saviem bērnības varoņiem. 2017. gadā, Rodžersa kausa laikā, Kanādietis Deniss Šapovalovs dzīvoja pie sava drauga un tautieša Fēliksa Ožē-Aljasima. Gan Šapovalovs, gan viņa draugs apbrīnoja spāņu tenisa superzvaigzni Rafaelu Nadalu, un Ožē-Aljasimam pat pie sienas bija pielikta fotogrāfija ar Nadalu.
Pirms Šapovalova un Nadala tikšanās 2017. gada Rodžersa kausā kanādietis noņēma šo plakātu no sienas. "Pret savu elku nevar spēlēt, kamēr viņš skatās uz tevi no sienas," vēlāk smejot atzina Šapovalovs. Ironiskā kārtā Šapovalovs šajā turnīrā sensacionāli uzveica Nadalu, bet draugs pēc tam pajokoja, ka Nadala fotogrāfijas vietā nu viņam pie sienas jāliek Šapovalova attēls.
Tikmēr futbola apskatnieks Jans Āge Fjertofts vietnē "X" publicējis attēlu, kurā 13 gadus vecais Francijas futbolists Kilians Mbapē pozē kopā ar savu bērnības elku - Portugāles futbola zvaigzni Krištianu Ronaldu. Mbapē savulaik atzina, ka bērnībā viņam pie sienas bija Ronaldu plakāti, taču šobrīd jau viņš pats kļuvis par vienu no Eiropas spilgtākajām futbola zvaigznēm.
Showed Mbappe this photo - him with @Cristiano and.....me pic.twitter.com/MRPMCdEiPP— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) April 19, 2017
Arī golfa zvaigznei Rorijam Makilrojam bērnībā bija savs elks. Viņš medijiem atklājis, ka 2002. gadā, būdams vien 13 gadus vecs, viņš klātienē vēroja Taigera Vudsa uzvaru pasaules čempionāta posmā Īrijā un pēc apbalvošanas ceremonijas spēja nokļūt savam varonim pavisam tuvu.
Makilrojs vēlāk atzina, ka bērnībā dievināja Vudsu un pirmā reize, kad viņš klātienē redzēja viņu spēlējam, atstāja uz viņu neaizmirstamu iespaidu. Pagāja vien daži gadi, un ziemeļīrs pats kļuva par vienu no pasaules labākajiem golferiem, regulāri sacenšoties ar savu bērnības elku un vēlāk pārņemot pasaules pirmā numura godu.