Arvis Sprude izziņo jaunu Ginesa rekorda mēģinājumu
31. jūlijā Latvijā norisināsies īpašs izturības pārbaudījums – ultra riteņbraucējs un Ginesa rekordists Arvis Sprude uzsāks jaunu Ginesa rekorda mēģinājumu, ...
“Ja visam apakšā ir jēga, tad grūti nav nekas.” Kuldīgas skolotājs un Ginesa rekordists Arvis Sprude gatavs jaunam izaicinājumam
Septiņas dienas uz velosipēda, tūkstošiem kilometru un miegs, kas nereti viens kļūst par vienu no lielākajiem pretiniekiem. Latvijas ultrariteņbraucējs un divkārtējais Ginesa pasaules rekordu īpašnieks Arvis Sprude jau 31. jūlijā sāks jaunu izturības pārbaudījumu, mēģinot vēlreiz pārspēt paša sasniegto rekordu.
Arvis ir sporta skolotājs, ultrariteņbraucējs, divkārtējs Ginesa pasaules rekordu īpašnieks un labdarības projektu iniciators. Viņa ikdiena aizrit Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā, kur savulaik ieradies kā students praksē, bet pēc tās palicis strādāt. Šā gada sākumā viņš saņēma arī Gada sporta skolotāja titulu.
Taču ārpus skolas Arvis pievēršas izaicinājumiem, kas prasa milzīgu fizisko un psiholoģisko izturību. Arvim pieder Ginesa rekords par visvairāk ar velosipēdu nobrauktajiem kilometriem septiņās dienās – šajā laikā viņš veica 3814 kilometrus. Sportists ir arī šķērsojis Ameriku aptuveni 5000 kilometru garā braucienā, apbraucis apkārt Itālijai un Polijai, kā arī kļuvis par Eiropas čempionu 500 jūdžu ultrariteņbraukšanā, uzvarot sacensībās Īrijā.
Savus sportiskos izaicinājumus Arvis izmanto ne tikai personisko robežu pārbaudīšanai, bet arī, lai palīdzētu citiem. Viņš izveidojis labdarības projektu “Esi piemērs!”, kas parasti norisinās divreiz gadā – vasarā un ziemā. Katrā akcijā tiek izraudzīts konkrēts mērķis, kuram ar sportisku aktivitāšu palīdzību vākt ziedojumus.
Jūlija beigās Arvis plāno pārbaudīt savas izturības robežas, septiņu dienu laikā nobraucot pēc iespējas vairāk kilometru un sasniedzot vēl kādu īpašu mērķi, kas tiks atklāts pasākuma laikā. Šis būs jau trešais mēģinājums pārspēt paša iepriekš sasniegto Ginesa rekordu.
Sarunā ar portālu Jauns.lv sportists atklāj, ka sākotnēji vēlme labot Ginesa rekordu radusies kā personisks izaicinājums un iespēja pārbaudīt savu spēju robežas. “Pirmajā reizē tas vairāk bija izaicinājums pašam sev — sasniegt šo mērķi un pierādīt, ka spēju to izdarīt,” stāsta Arvis.
Vaicāts, vai ar saviem rekordiem viņš vēlas iedvesmot arī skolēnus, viņš atbild apstiprinoši. “Viens no mērķiem, darot to, ko daru ārpus skolas, ir parādīt skolēniem, ka dzīvi iespējams dzīvot ļoti dažādi. Skolotājs nav tikai cilvēks, kurš novada stundu un pēc tam aiziet mājās, un neko citu nedara. Manuprāt, šādi var parādīt bērniem labu piemēru un iedrošināt viņus pašus tiekties pēc saviem mērķiem,” saka Arvis.
Runājot par grūtāko šādos vairāku dienu izturības braucienos, viņš atzīst, ka vislielākais pārbaudījums ir miega trūkums. “Tas, ka tu neguli. Laikam jau tas arī ir pats grūtākais,” viņš stāsta.
Tomēr sportists uzsver, ka skaidrs mērķis un apziņa, kādēļ izaicinājums tiek veikts, palīdz pārvarēt pat smagākos brīžus un “tad noteikti grūti nav nekas”.
Viens no amizantākajiem atgadījumiem Ginesa rekorda uzstādīšanas laikā bijis saistīts ar vienošanos ar kādu radiostaciju — katras dienas beigās sportistam bija jānosūta balss ziņa par dienā piedzīvoto.
“Reiz viņi saņēma aptuveni 30 minūšu garu balss ziņu. Ierakstot to, es pa ceļam biju aizmidzis, pēc tam atkal pamodies un turpinājis kaut ko stāstīt,” smejoties atceras sporta entuziasts.
Viņaprāt, jauniešus nav tik daudz jāmēģina motivēt, cik jāpiedāvā viņiem dažādi iemesli un mērķi, kuru dēļ sportot. “Mēs vienmēr runājam par motivāciju, taču tas ir diezgan abstrakts jēdziens. Es vairāk runātu par disciplīnu un nepieciešamību atrast mērķi.”
“Ja jaunietis nevēlas sportot skolas laikā, iespējams, savu mērķi viņš atrod vēlāk — 25 vai 30 gadu vecumā, kad saprot, ka vēlas labāk izskatīties un justies veselīgāks. Tāpēc es drīzāk teiktu, ka ar jauniešiem ir jārunā par mērķiem,” viņš skaidro.
Runājot par skolotāju darba novērtējumu Latvijā, Arvis atzīst, ka vairākos aspektos tas joprojām nav pietiekams. Viņaprāt, skolotāja profesija mūsu valstī netiek uzskatīta par tik prestižu kā daudzviet citur Eiropā.
“Par to noteikti ir vairāk jārunā un jāstāsta, jo skolotāja profesijai ir ļoti liela nozīme. Skolotāji ietekmē ne tikai bērnus, bet arī to, kāda nākotnē veidosies visa sabiedrība,” uzsver Arvis.
Viņš uzskata, ka sabiedrība līdz galam nenovērtē cilvēkus, kuri ik dienu strādā izglītības iestādēs. Īpaši satraucošs, viņaprāt, ir jauno pedagogu trūkums un lielais skolotāju vidējais vecums.
“Skumjākais ir tas, ka, situācijai nemainoties, mēs varam pazaudēt jaunos skolotājus. Sporta skolotāju vidējais vecums jau ir aptuveni 55 gadi. Būtu ļoti žēl, ja pēc desmit vai piecpadsmit gadiem jauniešiem vairs nebūtu jaunu, perspektīvu sporta skolotāju, kuri spētu viņus iedvesmot,” saka Arvis.
Arī šoreiz gaidāmais rekorda mēģinājums nebūs tikai personisks izturības pārbaudījums. Tā laikā uzmanība tiks pievērsta Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmai “Kalniem pāri”, kas palīdz jauniešiem pārvarēt dzīves grūtības, attīstīt patstāvīgas dzīves prasmes un spert drošākus soļus pretī savai nākotnei.
Tādējādi Arvja septiņu dienu brauciena mērķis būs ne vien pārspēt paša sasniegto rezultātu, bet arī ar savu piemēru un paveiktajiem kilometriem atbalstīt jauniešus, kuriem ceļš pretī patstāvīgai dzīvei nereti ir daudz sarežģītāks.