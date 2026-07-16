Zināms, cik daudz savā pirmajā NHL līgumā pelnīs talantīgais Alberts Šmits
15. jūlijā tika ziņots par Alberta Šmita noslēgto līgumu ar Ņujorkas "Rangers". Publiskoti līguma finansiālie nosacījumi.
Parādījušās arī detalizētas ziņas par finansiālajiem nosacījumiem. Trīs gados Šmits, spēlējot NHL, pelnīs vidēji 1,075 miljonus ASV dolāru (938 tūkstoši eiro). Pirmajā sezonā viņa kopējais atalgojums ar parakstīšanas bonusu ir 1,025 miljoni (894 tūkstoši eiro), otrajā sezonā 1,075 miljoni, bet trešajā 1,125 miljoni dolāri (981 tūkstotis eiro).
The #NYR sign '26 #5 Albert Smits to a three year ELC— PuckPedia (@PuckPedia) July 16, 2026
$1.075M Cap Hit
$4.225M AAV
Yr 1: 922.5K NHL, 102.5K Signing Bonus, 1M 'A' Performance Bonus, 2.15M "B" PB's, 87.5K Minors
Yr 2: 967.5K/107.5K/3.15M/87.5K
Yr 3: 1.0125M/112.5K/3.15M/87.5K
Rep'd by Maxim Moliver…
Gadījumā, ja Šmits spēlēs AHL, tad viņa gada atalgojums būs daudz mazāks - 87,5 tūkstoši dolāru jeb 76,3 tūkstoši eiro. Savukārt savu NHL ik sezonas algu viņš var četrkāršot ar dažādu bonusu palīdzību. Ik sezonu, izpildot neizpaustos līguma bonusus, viņš var papildus nopelnīt 3,15 miljonus dolāru jeb 2,74 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka NHL Šmita ikgadējā maksimālā alga ar bonusiem ir ap četriem miljoniem dolāru (gandrīz 3,5 miljoni eiro).
Ņujorkas "Rangers" talantīgo latvieti izraudzījās ar piekto numuru. Šmits ilgus gadus pavadīja Somijā, bet pagājušajā sezonā Latvijas izlases rindās spēlēja gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā. Lai arī "Rangers" rēķinās ar Šmitu kā palīgu jau pirmajā sezonā, nav izslēgts, ka viņš nākamo sezonu var sākt AHL.