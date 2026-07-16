Latvijas basketbola komandas noskaidrojušas pretiniekus FIBA Eiropas kausā
Sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga", kā arī vīriešu komandas "Valmiera Glass"/ViA un "VEF Rīga" noskaidrojušas pretinieces Eirokausu grupā.
Viena no Latvijas čempiones basketbolā "TTT Rīga" pretiniecēm FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda "Universitatea Cluj", noskaidrojās ceturtdien notikušajā izlozē. FIBA Eirokauss ir pēc spēka otrais sieviešu klubu turnīrs Eiropā, bet FIBA Eiropas kauss - ceturtā līmeņa turnīrs vīriešiem.
B grupā bez Latvijas un Rumānijas komandām cīnīsies arī kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām - "Carolo", "Brno" vai "Venezia", kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām - Ramlas "Elitzur" vai "Proteas Voulas".
Dalībai Eirokausā reģistrējās 45 vienības no 20 valstīm. Pamatturnīrā dalība nodrošināta 43 komandām, starp kurām ieskaitītas arī astoņas FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājas, bet vēl desmit komandas cīnīsies par pēdējām piecām ceļazīmēm uz FIBA Eirokausa pamatturnīru, kurā sacentīsies 48 klubi.
"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlēs ceturto sezonu pēc kārtas. Pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
Latvijas čempiones basketbolā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" viena no pretiniecēm FIBA Eiropas kausā būs Francijas vienība "Elan Chalon". Tāpat valmierieši F apakšgrupā tiksies ar Tallinas "BigBank"/"Kalev" un Kosovas vienību "Bashkimi". Par Valmieras komandas pretiniekiem, nepārvarot FIBA Čempionu līgas kvalifikāciju, var kļūt arī "Manisa" no Turcijas un "Manchester" no Lielbritānijas.
FIBA Eiropas kausam pieteikušies ir 30 klubi, bet vēl 21 klubs ir pieteicis dalību, ja neizdosies iekļūt FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā. FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā cīnīsies "VEF Rīga". Ja rīdzinieki nekvalificēsies Čempionu līgai, tie Eiropas kausā nonāks H grupā, kur ielozētas "Mykonos" no Grieķijas un Plovdivas "Lokomotiv" no Bulgārijas, kā arī viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā var no Čempionu līgas nonākt "Oradea" no Rumānijas un "Fribourg" no Šveices.
24 klubi jau ir nodrošinājuši vietu pamatturnīrā, bet vēl seši par vietu pamatturnīrā cīnīsies kvalifikācijas spēlēs, katra pāra uzvarētājam divu maču summā iegūstot vietu pamatturnīrā. Valmieras klubs starptautiskajā arēnā līdz šim startējis tikai Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL).