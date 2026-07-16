Arvis Sprude izziņo jaunu Ginesa rekorda mēģinājumu
31. jūlijā Latvijā norisināsies īpašs izturības pārbaudījums – ultra riteņbraucējs un Ginesa rekordists Arvis Sprude uzsāks jaunu Ginesa rekorda mēģinājumu, ...
FOTO: Ginesa rekordists Arvis Sprude gatavojas jaunam izturības pārbaudījumam
Latvijas ultra riteņbraucējs un divkārtējs Ginesa rekordists Arvis Sprude gatavojas jaunam rekorda mēģinājumam – 31. jūlijā viņš uzsāks īpašu septiņu dienu riteņbraukšanas izaicinājumu.
Sprude plāno pārbaudīt savas izturības robežas, septiņu dienu laikā nobraucot pēc iespējas vairāk kilometru un sasniedzot vēl kādu īpašu mērķi, kas tiks atklāts pasākuma laikā.
Šis būs jau trešais mēģinājums pārspēt paša iepriekš sasniegto Ginesa rekordu.
Sportists norāda, ka izaicinājums apvienos fizisko izturību, gribasspēku un sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu.
Rekorda mēģinājuma laikā tiks aktualizēta arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programma "Kalniem pāri", kas palīdz jauniešiem pārvarēt grūtības un attīstīt patstāvīgas dzīves prasmes.
Pirms starta, 16. jūlijā, Rīgā notiks pasākums, kurā Arvis Sprude iepazīstinās ar rekorda mēģinājuma plānu, maršrutu un tehnisko sagatavošanos.
Pasākumā piedalīsies arī Sprudes treneris, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja un "Rocket Bean" vadītājs Vilmārs Vjakse.
Arvis Sprude ir pazīstams kā ultra riteņbraucējs, sporta skolotājs un aktīva dzīvesveida popularizētājs. Viņš ir arī labdarības iniciatīvas "Esi Piemērs" autors.