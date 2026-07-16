Trīs Latvijas izlases basketbolisti vienā Eirolīgas klubā? Parādās runas par šādu scenāriju
Spānija parādījušās runas, ka nākamajā sezonā vienā komandā varētu spēlēt Rodions Kurucs, Artūrs Žagars un Rolands Šmits.
Gan Artūrs Žagars, gan Rolands Šmits šobrīd ir brīvie aģenti. Pēdējās sezonas abi pavadīja Turcijā - Stambulas "Fenerbahce" un "Anadolu Efes".
Noms propis. Un exACB amb oferta Penya per jugar com a 4 obert i ampliar la rotació. Lapro té una bona oferta, però encara no s'ha decidit, mentre que Zagars apunta a Vitoria. https://t.co/vqd8qcfCyt— Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) July 15, 2026
Latvijas izlases saspēles vadītāja sakarā jau iepriekš tika ziņots par potenciālo atgriešanos Spānijā. Latvietis bija izrādījis interesi atgriezties Eiropas spēcīgākajā basketbola līgā. Tajā uz viņu tiesības pieder Badalonas "Joventut", kuras sistēmā viņš pabijis no 2017. līdz 2021. gadam.
Lai arī Badalonas klubs ir ieinteresēts Žagara atgriešanā un izteicis latvietim piedāvājumu, pats basketbolists lūkojas turpināt karjeru kādā Eirolīgas klubā, ziņo Spānijas basketbola apskatnieki. Jau iepriekš Žagara vārds saistīts ar Vitorijas "Baskonia", taču, lai klubs iegūtu saspēles vadītāju, tam jāvienojas ar "Joventut".
Me explican que hace dos años el fichaje de Rolands fue imposible por la oferta del Efes.— www.encestando.es (@webEncestando) July 15, 2026
Ahora está en un precio muy inferior, es cupo, siempre ha gustado en el Baskonia, se fue Omoruyi...
El letón encaja aunque hay más nombres para esta posición https://t.co/YzaMCiBW3D
Par Rolandu Šmitu interesējas gan Vitorijas "Baskonia", gan viņa bijušais klubs Spānijā "Barcelona". Spēka uzbrucējs iederētos "Baskonia" spēlētajā stilā, turklāt komanda par viņa pakalpojumiem interesējusies jau iepriekš, taču, piemēram, pirms diviem gadiem Šmita atalgojuma prasības bija daudz augstākas nekā pašlaik.
Gan Šmitam, gan Žagaram Spānijas izvēlē par labu spēlē fakts, ka viņi tur tiek uzskatīti par vietējiem spēlētājiem. Iepriekš abi valstī pavadījuši pietiekami ilgu laiku, kas ļāvis iegūt šo statusu.
Vitorijas basketbola komandā vienu sezonu aizvadījis Rodions Kurucs, kurš 2025. gada vasarā noslēdza ilgtermiņa līgumu. Gadījumā, ja tik tiešām Žagars un Šmits karjeru turpinās Vitorijā, tad Eirolīgas vienībā spēlēs trīs latviešu basketbolisti.
Vitorijas "Baskonia" iepriekšējā sezonā kļuva par Spānijas kausa ieguvējiem, Eirolīgā ar bilanci 13-25 ierindojās 18. vietā 20 komandu konkurencē, savukārt ACB līgā klubs izstājās ceturtdaļfinālā, sērijā līdz divām uzvarām ar 1-2 zaudējot Badalonas "Joventut".