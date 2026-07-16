Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona atklāti par atlabšanu pēc olimpiskā kritiena: potīte joprojām ir lauzta
Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona, kura 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs piedzīvoja smagu kritienu, atklāti pastāstījusi par savu atveseļošanās procesu.
Īsi pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Vona Pasaules kausa posmā savainoja ceļgala krusteniskās saites, taču tas neliedza viņai doties uz Milānu un Kortīnu, mēģinot piedalīties sacensībās. Tās gan bija sportistei neveiksmīgas, piedzīvojot nopietnu kritienu un sarežģīti laužot kāju. Pēcāk sportistei veica vairākas operācijas, un viņa spēja atgriezties ASV, lai turpinātu atlabšanu.
Lindsay Vonn’s crash. She has been airlifted to the hospital and her condition is unknown. After a 35 minute delay, racing has started again in the Women’s Olympic downhill. American Breezy Johnson still leads the event. pic.twitter.com/NCp8ZxhUEo— The Fall Of Rome (@FallofRome) February 8, 2026
Kā trešdien, 15. jūlijā, atklāja 41 gadu vecā slēpotāja, lai gan viņas veselības stāvoklis uzlabojas, atlabšanas process joprojām turpinās.
“Tas ir bijis ļoti lēns process,” izteicās Vona. “Ir pagājuši pieci mēneši, kopš es pēdējo reizi varēju kaut cik pilnvērtīgi trenēties sporta zālē. Arī staigāt man joprojām ir ļoti grūti. Mana potīte aizvien ir lauzta.”
Vienlaikus viņa ir pateicīga, ka atkal spēj nostāvēt kājās. “Es tik ilgi pārvietojos ratiņkrēslā un tik ilgi staigāju ar kruķiem. Patiesībā gandrīz trīsarpus mēnešus es nespēju staigāt bez palīdzības. Kad beidzot varēju paiet pati, mani pārņēma ļoti spēcīgas emocijas.”
Šīs nedēļas sākumā Vona sociālajā tīklā “Instagram” atskatījās uz pieciem atveseļošanās mēnešiem, publicējot video, kurā bija redzams viņas pakāpeniskais progress — no mēģinājumiem nostāvēt kājās līdz pietupieniem ar medicīnas bumbu.
“Es zināju, ka kādu dienu līdz tam nonākšu, tikai nezināju, cik ilgu laiku tas prasīs,” Vona rakstīja pie video. “Pagāja pieci mēneši, bet beidzot esmu šeit! Priekšā vēl ir ļoti garš ceļš, taču mani spēki atgriežas. Iespējams, pagaidām vairāk garīgi nekā fiziski, bet arī tas nav nekas slikts.”
Savas karjeras laikā Vona izcīnījusi trīs medaļas olimpiskajās spēlēs, no kurām viena bijusi zelta. Šīs kļuva par viņas piektajām olimpiskajām spēlēm. Pasaules čempionātā viņai 14 dažāda kaluma medaļas, bet Pasaules kausa posmos veselas 84 uzvaras.