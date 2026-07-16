"Trenera katastrofa!" Anglijā futbola eksperti un fani pēc zaudējuma pusfinālā skarbi kritizē Tuhelu
15. jūlijā Pasaules kausa finālturnīrā par otro finālisti kļuva Argentīna. Pēc zaudējuma pusfinālā lielāko kritiku saņēmis Anglijas treneris Tomass Tuhels.
Otrā puslaika 55. minūtē Entonijs Gordons pretuzbrukumā izvirzīja vadībā Angliju, taču šo minimālo pārsvaru angļi neprata noturēt. Argentīna sāka veidot vienu uzbrukumu pēc otra, kamēr angļi nosēdās aizsardzībā, vēlamo rezultātu (tā nosargāšanu) nenesot. 85. minūtē tālšāviens padevās Enzo Fernandesam, bet kompensācijas laika otrajā minūtē uzvaras vārti Lautaro Martinesam (2:1).
Angļi ir vienīgie Pasaules kausa vēsturē, kuri pusfinālos iesit pirmie, bet vēlāk zaudē visā spēlē. Tā notika gan 2018. gadā pret Horvātiju, gan 15. jūlijā pret Argentīnu. Futbola eksperti kritiku izgāž uz galveno treneri, kurš pēc nonākšanas vadībā laukumā sūtīja aizsardzības tipa futbolistus kā Ezri Konsu, Denu Bērnsu un Niko O'Railiju.
"Gutted."— Match of the Day (@BBCMOTD) July 15, 2026
England fans react to their World Cup semi-final defeat by Argentina. pic.twitter.com/nUWeT7sg71
"Mēs sabrukām," savu vērtējumu sniedza Anglijas futbola leģenda Veins Rūnijs. "Viss sākās no trenera un viņa lēmumiem. Mēs kļuvām pārāk pasīvi. Pret šādu komandu, pasaules čempioniem, ar šādu stilu nekas nesanāks. Šis bija mūsu lielākais pārbaudījums, ar kuru netikām galā."
"Tuhels savas kārtis izspēlēja pārāk agri un tas atspēlējās pret pašiem," savu viedokli izteica cits Anglijas leģendārs futbolists, Alans Šīrers. "Noturēt rezultātu pret Norvēģiju un Meksiku ir viena lieta, bet Argentīnai ir pavisam cita kvalitāte bumbas kontrolē un spējā komandas par šādu izvēlētu stilu sodīt."
"Fakts, ka Anglija nonāca vadībā un vienkārši iedeva Argentīnai iniciatīvu - tā bija trenera katastrofa no Tomasa Tuhela," pauda Kriss Satons. "Nevari sagaidīt kvalitatīvu aizsargāšanos 30 minūšu garumā pret tādu komandu kā Argentīnu. Treneris veica maiņas, līdz ar to mans jautājums - kā ar šādu treneri varam doties tālāk."
Bijušais Anglijas izlases vārtsargs Džo Hārts izteicās, ka pēc zaudētajiem vārtiem Argentīnai nebija nekādas panikas. "Norvēģija un Meksika pret mums panikoja, bet Argentīnai kas tāds nebija novērojams. Es redzēju ticību un sapratni, kā var uzvarēt Angliju. Gerets Sautgeits tika bieži kritizēts, ka pie minimālas vadības viņš lielajās spēlēs lika komandai nosēsties. Neredzēju šajā ziņā nekādas izmaiņas."
"No regrets, the team gave everything and we were very, very close." 💔— BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2026
England boss Thomas Tuchel reflects on their semi-final defeat to Argentina. pic.twitter.com/kWPFWe5eDF
Daudzi izteicās, ka pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem Anglijai bija jāturpina spēlēt tajā pašā stilā kā līdz tam, lūkojoties pēc otrā gola. "Kad nonācām vadībā ar 1:0, tad mēģinājām spēlēt uz rezultātu, kas šajā līmenī ir nepietiekami," teica kapteinis Harijs Keins. "Esmu satriekts. Strādājām ļoti smagi, lai nonāktu līdz šim punktam. Mēs izdarījām spiedienu aizsardzībā viņu laukuma pusē, kas ļāva mums pārtvert bumbas un kontrolēt nedaudz labāk spēli. Pēc gūtajiem vārtiem viņi prata ar vairāk spēkiem iet uz priekšu, vai arī mēs nepratām aizsargāties viens uz viens, kas radīja vienu vilni pēc otra."
"It's so gutting" 😔— Match of the Day (@BBCMOTD) July 16, 2026
Jude Bellingham wishes England fans could have had more wins to celebrate. pic.twitter.com/q5S9jTymOt
"Izvirzījāmies vadībā ar 1:0, taču beigās tas kļuva par pagrieziena punktu spēlē par labu Argentīnai," pēc mača teica daudz kritizētais Tuhels. "Pēc zaudētajiem vārtiem Argentīna ļoti daudz riskēja, spēlēja atbrīvoti un ļoti kvalitatīvi. Viņi veica maiņas, kā rezultātā ieguva četrus uzbrucējus. Mēs vairs nevarējām apturēt centrējumus un viņu skrējienus. Mēs vienkārši vairs nespējām spēlēt pietiekami fiziski. Nespējām uzvarēt dueļos un pieturēt bumbu."
Tuhels arī atbildēja, ka ir pavisam normāli, ka pēc zaudētas spēles tiek kritizēta viņa izvēlētā taktika, taču konkrētajā brīdī viņš neuzskata, ka rīkojies nepareizi. Speciālists arī daudz negribēja runāt, vai atkāpsies no amata, taču izteicās, ka pagaidām nav gatavs to darīt. Viņa līgums ir spēkā līdz 2028. gada Eiropas čempionātam. Atbalstu Tuhelam izteikusi arī Anglijas Futbola asociācija.
Naktī uz 19. jūliju Anglija par trešo vietu finālturnīrā spēkosies pret Franciju, bet tas pašas dienas vakarā Argentīna pret Spāniju cīnīsies lielajā finālā.