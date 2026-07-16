Jūras kausu Ventspilī izcīna Pekmans, Sikuriņecs, Šeļagovska un Āboliņa
Ventspils Jūras svētku laikā pludmales volejbola stadionā aizvadīts tradicionālais Jūras kauss, kurā par uzvarām sacentās 25 komandas sieviešu un vīriešu konkurencē.
Ventspils Jūras svētku ietvaros pludmales volejbola stadionā norisinājās tradicionālais Jūras kauss pludmales volejbolā, pulcējot 15 sieviešu un 10 vīriešu komandas. Sacensības aizritēja spraigā un sportiskā gaisotnē, dalībniekiem demonstrējot augsta līmeņa sniegumu un cīņassparu.
Vīriešu konkurencē par Jūras kausa ieguvējiem kļuva Reinis Pekmans un Jevgeņijs Sikuriņecs, kuri finālā ar 2:0 (15:10, 15:6) pārspēja Kārli Bērziņu un Sandri Gulbi. Savukārt spēlē par 3. vietu Artis Tauriņš un Gatis Abersons ar 2:0 (15:13, 15:12) uzvarēja Robertu Ofkantu un Tomu Šepti.
Sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Megija Šeļagovska un Patrīcija Āboliņa, finālā ar 2:0 (15:11, 15:11) pārspējot Kristīni Bērziņu un Santu Vaicekausku. Bronzas medaļas izcīnīja Martina Bertāne un Elza Kozlova, kuras saspringtā trīs setu cīņā ar 2:1 (12:15, 21:19, 15:13) pārspēja Ilzi Liepiņlausku un Lāsmu Bērziņu.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci un dotu iespēju sevi apliecināt plašākam spēlētāju lokam, sacensībās nevarēja piedalīties sportisti, kuri Latvijas pludmales volejbola čempionāta reitingā ierindojas labāko desmitniekā.