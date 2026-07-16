Tuhels pēc sāpīgā zaudējuma Pasaules kausa pusfinālā pieņem lēmumu par savu nākotni Anglijas izlasē
Anglijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Tomass Tuhels negrasās atkāpties no amata pēc sāpīgā zaudējuma Pasaules kausa pusfinālā.
Anglijas futbolisti otrdien pusfinālā nenosargāja pārsvaru un ar rezultātu 1:2 piekāpās Argentīnai, tādējādi zaudējot iespēju spēlēt turnīra finālā.
"Man ir līgums vismaz līdz Anglijā gaidāmajam Eiropas čempionātam. Skatos šajā virzienā, lai gan šobrīd ir grūti domāt par tik tālu nākotni," pēc spēles sacīja Tuhels.
Treneris atzina, ka Argentīnas izlase spēlē izdarījusi lielu spiedienu un īpaši pārspējusi angļus cīņā par bumbām gaisā.
"Viņi uzvarēja katru gaisa divcīņu, daudz spēlēja no malām. Pēc mūsu vārtu guvuma neatbildējām ar maiņām, un pretiniekiem radās pārāk daudz iespēju ar piespēlēm no flangiem," skaidroja Tuhels.
Viņš arī uzsvēra, ka atbildību par rezultātu uzņemas pats.
"Centāmies. Nenoliedzu, ka tā ir trenera atbildība," sacīja Anglijas izlases vadītājs.
Tikmēr Anglijas Futbola asociācijas vadītājs Marks Balingems pauda atbalstu Tuhelam un komandai.
"Tas ir sirdi plosoši – būt tik tuvu. Futbolisti un Tomass atdeva visu. Komanda, treneri un personāls izdarīja visu, ko spēja," norādīja Balingems.
Pirmajā pusfinālā Spānija ar 2:0 pārspēja Franciju. Anglijas un Francijas izlases sestdien spēkosies par Pasaules kausa bronzas medaļām.