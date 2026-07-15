Argentīna atkal finālā! Čempione kārtējo reizi izglābjas no zaudējuma un šokē Angliju
Argentīnas futbola izlase trešdien, atspēlējoties mača izskaņā, otro reizi pēc kārtas sasniedza Pasaules kausa finālu, kurā svētdien aizstāvēs titulu pret Spāniju.
Pusfinālā Argentīna ar 2:1 (0:0) pārspēja Angliju, sasniedzot meistarsacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas.
Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martiness un Enco Fernandess. Anglijas rindās precīzs sitiens padevās Entonijam Gordonam.
Mača pirmajā pusstundā abas vienības spēlēja piesardzīgi, bumbu nedaudz vairāk pārvaldot argentīniešiem, un vārti netika apdraudēti. Pirmais sitiens pa vārtiem šajā spēlē padevās angļiem, kad pēc teju 35 spēlētām minūtēm Džons Stounss ar galvu sita garām pretinieku vārtiem.
Pirmā puslaika turpinājumā spēle sāka saasināties un, mēģinot apturēt Argentīnas zvaigzni Lionelu Mesi, pie dzeltenās kartītes tika Eliots Andersons, un piecas minūtes vēlāk angļu uzbrukumu tikai ar brīdinājumu spēja apturēt Lisandro Martiness.
Otrā puslaika ievadā argentīniešiem izdevās uzbrukums uz Anglijas vārtiem un angļu vārtsargs Džordans Pikfords glāba savu vienību no ielaistiem vārtiem. Argentīna vēl tika pie stūra sitiena, bet izspēle bija neveiksmīga.
Pēc spēlētām nepilnām desmit minūtēm otrajā puslaikā Anglijai izdevās gūt pirmos vārtus mačā. Entonijs Gordons ierāvās pretinieku soda laukumā un pēc Morgana Rodžersa piespēles pārspēja argentīniešu vārtsargu Emiljano Martinesu.
Pēc ielaistajiem vārtiem spēles iniciatīvu pārņēma Argentīna, un Pikfordam vairākkārt nācās glābt Angliju no ielaistiem vārtiem.
Pamatlaika izskaņā Argentīna izlīdzināja rezultātu, kad 86. minūtē pēc Mesi piespēles no distances precīzs sitiens padevās Enco Fernandesam.
Savukārt kompensācijas laikā Argentīnai uzvaru atnesa Lautaro Martiness, kurš vārtu priekšā pēc Mesi centrējuma nogādāja bumbu Anglijas vārtos ar galvu, panākot 2:1 Argentīnas labā.
Pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem argentīnieši vairs nesteidzās ar uzbrukumiem, taču angļu mēģinājumi tikt līdz pretinieku vārtiem bija neveiksmīgi.
Otrdien pirmajā pusfinālā Spānija ar 2:0 uzvarēja Franciju. Sestdien Anglija un Francija cīnīsies par trešo vietu.
Argentīnas futbolisti apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs, pārspējot Alžīriju (3:0), Austriju (2:0) un Jordāniju (3:1), bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā vien papildlaikā ar 3:2 uzveica debitanti Kaboverdi. Astotdaļfinālā Argentīna 23 minūtēs guva trīs vārtus un pēc atspēlēšanās ar 3:2 pārspēja Ēģipti, bet ceturtdaļfinālā ar 3:1 papildlaikā pieveica Šveici.
Angļiem vispirms grupā bija uzvara 4:2 pār Horvātiju, pēc tam neizšķirts 0:0 ar Ganu un beigās nepārliecinošā mačā uzvara 2:0 pār Panamu. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā angļi ar 2:1 uzvarēja Kongo DR, astotdaļfinālā ar 3:2 pieveica meksikāņus, bet ceturtdaļfinālā ar 2:1 pārspēja Norvēģiju, pateicoties Džūda Belingema diviem gūtiem vārtiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.