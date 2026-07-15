"Liepāja" uzvar arī Melnkalnē, UEFA Konferences līgas kvalifikācijā to eksaminēs spēcīgā Vīnes "Austria"
"Liepājas" futbolisti trešdien Melnkalnē UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē izcīnīja uzvaru un nodrošināja vietu atlases otrajā kārtā.
Kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē "Liepāja" viesos ar 2:1 (1:1) uzvarēja Tuzi "Dečič". Divu maču summā Liepājas komanda bija pārāka ar 3:1.
Laukuma saimnieki guva pirmos vārtus pēc spēlētām aptuveni 12 minūtēm, kad ar spēcīgu sitienu no distances liepājnieku vārtos bumbu raidīja Davors Kontičs.
Kompensācijas laikā "Liepājas" uzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza Kivons Leidsmans, kurš pēc Barta Strālmana piespēles pārspēja mājinieku vārtsargu no tuvas distances.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 15 minūtēm liepājniekus vadībā izvirzīja Felipe Kardozu, un mača turpinājumā "Liepāja" nosargāja pārsvaru.
Pirmajā spēlē Liepājā mājinieki mazākumā uzvarēja ar 1:0.
Kvalifikācijas otrajā kārtā "Liepāja" tiksies ar Vīnes "Austria" vienību.
"Liepāja" Latvijas virslīgā pēc mazliet vairāk nekā puses no sezonas ir ceturtajā vietā, taču tuvākie konkurenti atpaliek vien par dažiem punktiem. Melnkalnē šobrīd ir starpsezona, ko "Dečič" sagaidīja kā ceturtās vietas ieguvēja un kausa fināliste.
2024. gada Melnkalnes čempione "Dečič" Eiropas klubu turnīros spēlē piekto reizi pēdējās sešās sezonās.
Ceturtdien spēli savā laukumā aizvadīs RFS, kas pirmajā mačā viesos ar 2:1 pieveica Ziemeļīrijas klubu Belfāstas "Glentoran".
Latvijas kausa ieguvēja "Auda" turnīru uzsāks ar otro kārtu, kur tiksies ar Rumānijas vienību Bukarestes FCSB.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.