Alberts Šmits noslēdz līgumu ar "Rangers". Ar visaugstāk NHL draftēto latvieti Ņujorkas klubs saista lielas cerības
Foto: Getty Images via AFP
Alberts Šmits noslēdzis triju gadu līgumu ar "Rangers".
Futbols

Alberts Šmits noslēdz līgumu ar "Rangers". Ar visaugstāk NHL draftēto latvieti Ņujorkas klubs saista lielas cerības

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienību Ņujorkas "Rangers" uz trīs gadiem, trešdien pavēstīja Ņujorkas komanda. Vienošanās uz trīs gadiem ir maksimālais līgumus, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem.

Alberts Šmits noslēdz līgumu ar "Rangers". Ar visa...

Jūnija beigās "Rangers" NHL draftā izraudzījās Šmitu ar piekto numuru, aizsargam kļūstot visaugstāk izvēlēto latvieti.

Lielāko daļu no sezonas 18 gadus vecais Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlēja Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 16 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.

Šmits aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi junioru pasaules čempionātā, kā arī nacionālo izlasi olimpiskajās spēlēs, kur bija turnīra jaunākais hokejists, un pasaules čempionātā.

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