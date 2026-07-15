NBA superzvaigzne Valančūns oficiāli kļūst par Kauņas "Žalgiris" spēlētāju
Lietuvas basketbolists Jons Valančūns pievienojies Lietuvas klubam Kauņas "Žalgiris", trešdien pavēstīja Kauņas komanda. Valančūns noslēdzis vienošanos ar "Žalgiris" vienību uz diviem gadiem.
The Lithuanian lightning strikes in Kaunas.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 15, 2026
All-time NBA Lithuanian top scorer Jonas Valanciunas signs a 2-year deal with Zalgiris! 💚⚡️ pic.twitter.com/tCgXItJFAh
34 gadus vecajam basketbolistam bija palicis viens gads līgumā ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Denveras "Nuggets", taču jūlijā Denveras komanda atbrīvoja viņu. Lietuvietis aizvadītajā sezonā 65 spēlēs vidēji 13 minūtēs guva 8,7 punktus un izcīnīja 5,1 atlēkušo bumbu.
Valančūns pēdējās 14 sezonas pavadījis NBA, kur pārstāvējis "Nuggets", Sakramento "Kings", Vašingtonas "Wizards", Ņūorleānas "Pelicans", Memfisas "Grizzlies" un Toronto "Raptors" komandas.
Lietuvas basketbolists tika izvēlēts 2011. gada draftā ar piekto numuru, bet NBA debitēja gadu vēlāk. Pirms tam viņš bija Viļņas "Rytas" sistēmā, spēlējot arī pirmajā komandā.
Aizvadītajā sezonā "Žalgiris" Eirolīgā nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Lietuvas Basketbola līgā (LKL) izcīnīja čempiontitulu.