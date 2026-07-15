Olimpiskā sudraba ieguvēja Elīna Ieva Bota varētu izlaist nākamās divas sezonas ļoti svarīga iemesla dēļ
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota, visticamāk, izlaidīs nākamās divas sezonas, portālam "Sportacentrs.com" norādīja Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš.
Bota, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba godalgu, pagājušajā nedēļā sociālajos tīklos pavēstīja, ka ir bērna gaidībās.
Mauriņš norādīja, ka Latvijas kamaniņu sporta izlase rēķinās, ka Bota, visticamāk, izlaidīs nākamās divas sezonas un pēc tam viņai būs nepieciešamas jaunas kamanas. Pagaidām LKSF nav izlēmusi, vai saglabāt Botas šosezon izmantotās kamanas, lai kādreiz tās varētu nodot sporta muzejam, vai arī nodot kādai citai sportistei.
LKSF ģenerālsekretārs atklāja, ka Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija pieņēma noteikumu izmaiņas saistībā ar vieninieku kamanām, līdz ar to daudziem sportistiem tās būs jāpārveido, tāpēc arī Botai, atgriežoties sportā, būs nepieciešamas jaunas kamanas.
Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnīja pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.