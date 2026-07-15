NHL leģenda Stīvs Aizermens pamet "Red Wings" ģenerālmenedžera amatu
Stīvs Aizermens neturpinās darbu kā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Detroitas "Red Wings" ģenerālmenedžeris, trešdien pavēstīja Detroitas vienība.
Lai gan 61 gadu Aizermens neturpinās ģenerālmenedžera pienākumus, viņš turpinās darbu "Red Wings" organizācijā kā galvenais padomnieks kluba īpašniekam Kristoferam Iličam.
"Stīva mūža garumā sniegtais ieguldījums "Red Wings" komandā šai franšīzei nozīmē vairāk, nekā vārdos var izteikt. Es izjūtu visdziļāko cieņu pret viņa nepārtraukto atdevi mūsu organizācijai. Mēs esam pateicīgi par Stīva smago darbu un atdevi ģenerālmenedžera amatā un esam priecīgi, ka Stīvs paliks "Red Wings" ģimenē," paziņojumā teica Iličs.
"Red Wings" šobrīd meklē jaunu ģenerālmenedžeri. Kamēr notiek jauna ģenerālmenedžera meklējumi, Aizermens nodrošinās hokeja operāciju ikdienas gaitu, lai garantētu vienmērīgu kluba darbību.
Pēc hokejista karjeras beigām Aizermens sāka darbu Detroitas komandā kā hokeja operāciju viceprezidents, bet pēc tam no 2010. līdz 2019. gadam strādāja Tampabejas "Lightning" organizācijā. 2019. gadā viņš atgriezās "Red Wings" kā ģenerālmenedžeris.
Hokejista karjeras laikā Aizermens visas 23 sezonas aizvadīja "Red Wings" rindās. Detroitas vienības kapteiņa amatā viņš bija 19 sezonas.
Aizermans 1997., 1998. un 2002. gadā palīdzēja "Red Wings" izcīnīt Stenlija kausu kā spēlētājs, bet 2008. gadā komandas vadības sastāvā. 1998. gadā viņš atzīts par Stenlija kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju, un 2006. gadā "Red Wings" iemūžināja Aizermana 19. numuru. Noslēdzot hokejista karjeru, viņš kļuva par visilgāk bijušo komandas kapteini Ziemeļamerikas galveno profesionālo sporta līgu vēsturē, šajā godā esot no 1986. līdz 2006. gadam.
Aizvadītajā sezonā "Red Wings" Austrumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā un neiekļuva Stenlija kausa izcīņā.
Kanādas izlases sastāvā Aizermens 1984. gadā izcīnīja Kanādas kausu, 1985. un 1989. gadā ieguva pasaules čempionāta sudraba medaļu, 1996. gadā izcīnīja Pasaules kausa sudraba medaļu, bet 2002. gadā triumfēja Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs, kļūstot par vienu no retajiem spēlētājiem, kuri vienā gadā izcīnīja Stenlija kausu un olimpisko zeltu. 2007. gadā viņu iecēla par Kanādas izlases ģenerālmenedžeri, un komanda izcīnīja zelta medaļas. Savukārt izpilddirektora statusā Aizermens palīdzēja Kanādai triumfēt 2010. un 2014. gada olimpiskājās spēlēs. 2009. gadā Aizermenu iekļāva NHL Hokeja slavas zālē, bet 2014. gadā — IIHF Slavas zālē.