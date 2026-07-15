Vanesa Jasa basketbolistes karjeru turpinās Itālijā
Latvijas izlases basketboliste Vanesa Jasa karjeru turpinās Itālijas virslīgas vienībā "Broni", trešdien savā "Facebook" kontā paziņoja klubs.
Klubs vēsta, ka komandai pievienojas 23 gadus vecā Latvijas izlases aizsardze Jasa, kura lielāko karjeras daļu ir pavadījusi "TTT Rīga" komandā.
"Broni" pagājušajā sezonā ar septiņām uzvarām 20 spēlēs pamatturnīrā ieņēma astoto vietu 11 komandu čempionātā, bet "play-off" turnīrā pirmajā kārtā zaudēja Kitijas Laksas pārstāvētajai vēlākajai čempionei Skio "Famila"
No 2018. līdz 2022. gadam viņa spēlēja "TTT Rīga", Eirolīgā mačā ar Prāgas USK debitējot 16 gadu vecumā.
2022. gadā bija basketbolistes pirmā pieredze ārzemēs Spānijas komandā Sansevastjanas "IDK Euskotren", kura 2023. gada janvārī basketbolisti izīrēja "TTT Rīga" vienībai, kurā Jasa pavadīja arī nākamo sezonu.
2024. gada jūnijā basketboliste pievienojās Spānijas komandai Lasevas Duržeļas "Cadi La Seu", bet decembrī pārcēlās uz Nikosijas klubu "Etha Engomis" Kiprā.
2025. gada martā viņa atgriezās Rīgā, līdz šīs sezonas beigām turpinot spēlēt "TTT Rīga" vienībā.
Aizvadītajā sezonā Jasa sešās Eirokausa spēlēs vidēji mačā sakrāja 10,2 punktus, 3,3 atlēkušās bumbas un 2,8 rezultatīvas piespēles.
Jasa ir pieckārtēja Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) uzvarētāja (2019.-2020., 2022.-2024.). Aizsardze ir septiņkārtēja Latvijas čempione (2019., 2020., 2022.-2026.).
Viņa ir spēlējusi jauniešu izlasēs, sākot ar U-16 vecuma grupu.
2023. gada augustā Jasa Aigara Neripa vadītās Latvijas U-20 izlases rindās izcīnīja sudraba medaļu Eiropas čempionātā Lietuvā, kā arī tika iekļauta turnīra simboliskajā pieciniekā.
Latvijas pieaugušo izlasē viņa debitēja 2019. gada 14. novembrī 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar Horvātiju.
Viņa tika iekļauta Latvijas izlases sastāvā dalībai 2023. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Izraēlā. 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs viņa vidēji spēlē guva 5,5 punktus.