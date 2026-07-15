Slavenais "karošu locītājs" Uri Gellers: es parūpējos par Anglijas uzvaru!
Pēc divām stundām ASV pilsētā Atlantā sāksies futbola Pasaules kausa pusfināls starp Angliju un Argentīnu. Pirms tam Anglija ceturtdaļfināla pagarinājumā pieveica Norvēģiju, un slavenais izraēliešu iluzionists Uri Gellers apgalvo, ka tieši pateicoties viņam Džūds Belingems spēja paglābt angļus no zaudējuma.
Jau ziņots, ka Anglijas izlases uzvara izraisīja diskusijas par vienu no spēles izšķirošajām epizodēm. Norvēģijas futbolisti un treneri uzskata, ka pirms Belingema pirmajiem gūtajiem vārtiem bumba varētu būt skārusi virs laukuma nostiepto televīzijas kameru kabeli, savukārt Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) norādīja, ka tehnoloģijas šādu pieskārienu nav fiksējušas.
Strīdīgā epizode notika pirmā puslaika kompensācijas laikā. Pēc Norvēģijas vārtsarga Ērjana Nilanda tālā sitiena bumba nonāca pie Anglijas futbolista Eliota Andersona, kurš uzsāka uzbrukumu un piespēlēja Entonijam Gordonam. Viņš savukārt izdarīja piespēli Džūdam Belingemam, kurš panāca izlīdzinājumu 1:1. Vēlāk pagarinājumā Belingems guva arī uzvaras vārtus, nodrošinot Anglijai uzvaru ar 2:1 un vietu Pasaules kausa pusfinālā.
Pēc spēles sociālajos tīklos un televīzijas atkārtojumos izskanēja pieņēmumi, ka bumba pirms nonākšanas pie Anglijas futbolistiem varētu būt skārusi virs laukuma nostiepto televīzijas kameras kabeli, tādējādi mainot tās lidojuma trajektoriju.
Nu 79 gadus vecais Uri Gellers, kurš savulaik slavu ieguvis ar karošu locīšanas un cita veida iluzionistu trikiem televīzijā, apgalvo, ka tieši viņš panāca bumbas dīvaino trajektoriju. Vēl vairāk, jau kopš 1996. gada viņš palīdzot Anglija izlasei.
“Man jābūt ļoti uzmanīgam, jo nevēlos, lai Anglija ciestu no kaut kādas nelikumīgas bumbas kustības parādības. Taču patiesībā FIFA neko nevar izdarīt, jo viņi to nevar pierādīt. Ja viņi to pierādītu, tas nozīmētu, ka ikvienam pasaulē būtu jāatzīst, ka man piemīt pārdabiskas spējas. Protams, ka es to izdarīju,” viņš palepojās izdevumam “Daily Star”. “Visu nakti biju nomodā šeit, Izraēlā. Ko gan vēl es varu pateikt? Es zināju, ka Anglijai ir jāuzvar, un izmantoju visas savas pārdabiskās spējas. Es par to arī publiskoju ierakstu pirms spēles.” “Bumbai ir sensori, un sensori nespēj uztvert paranormālus spēkus. Apbrīnojami, bet tas atkal nostrādāja,” viņš stāstīja.
Gellers arī apgalvoja, ka palīdzējis Anglijas izlasei 1996. gada Eiropas čempionātā, kad ar prāta spēku pārvietojis bumbu uz soda laukuma atzīmes tā, lai Skotijas izlase nerealizētu 11 metru soda sitienu. Viņš arī stāstīja, ka ar savām spējām palīdzējis Deividam Bekhemam, Veinam Rūnijam un Harijam Keinam tik galā ar traumām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka arī Anglijas pretinieku nometnēs darbojas dažādi pesteļotāji, piemēram, Ganas slavenākais burvis Nana Kvaku Bonsams, kurš pirms Ganas spēles ar Angliju Pasaules kausa izcīņas L grupā bija paziņojis par lāsta uzlikšanu Harijam Keinam — un tiešām ne viņš, ne komandas biedri nespēja pārspēt Ganas vārtsargu, spēlei noslēdzoties 0:0.