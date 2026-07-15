Par Virslīgas mēneša labāko futbolistu atzīts gambietis Badamosi
Par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 2026. gada jūnija mēneša labāko spēlētāju atzīts "Riga" uzbrucējs Muhameds Badamosi, savukārt par mēneša labāko treneri - "Riga" galvenais treneris Adrians Guļa, vēsta meistarsacīkšu rīkotāji.
Jūnijā "Riga" aizvadīja piecas spēles, izcīnot četras uzvaras un vienu reizi spēlējot neizšķirti. Komanda pārspēja "Ogre United", "Auda", "Liepāja" un principiālajā duelī arī RFS, bet izbraukumā nospēlēja neizšķirti ar "Daugavpili".
Par mēneša labāko spēlētāju atzītais 27 gadus vecais Gambijas uzbrucējs Badamosi piedalījās visās piecās spēlēs, gūstot četrus vārtus. Divus vārtus viņš guva pret "Audu", bet pa vieniem - pret Liepājas un Ogres komandām.
Badamosi šī ir pirmā sezona Latvijas virslīgā. Iepriekš viņš spēlējis Gambijas, Senegālas, Marokas, Beļģijas, Serbijas, Saūda Arābijas un Rumānijas čempionātos. Ar 15 gūtajiem vārtiem viņš šobrīd ir virslīgas otrais rezultatīvākais spēlētājs.
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Futbola Virslīga". Jūnijā balvai tika nominēti arī Džozefs Ede Oloko ("Liepāja"), Frenks Dāvids Orols ("Riga"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS) un Gļebs Žaleiko ("Jelgava"). Uzvarētāju nosaka Latvijas sporta mediju pārstāvju un līdzjutēju balsojums sociālajos tīklos.
Guļa par "Riga" galveno treneri kļuva 2025. gada sākumā. Jūnija apbalvojums ir viņa trešais virslīgas mēneša labākā trenera tituls - iepriekš šo atzinību viņš saņēma divas reizes aizvadītajā sezonā.
Mēneša labāko treneri nosaka Latvijas Futbola federācijas Treneru padome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Futbola Virslīga".