Tenisa savienības prezidents noliedz finanšu problēmas organizācijā
Latvijas Tenisa savienība (LTS), neskatoties uz bažām par nepietiekamo budžetu, nesaskata problēmas ar finansējumu, pauda LTS prezidents Egils Valeinis.
Portāls "Sportacentrs.com" pirmdien vēstīja, ka LTS biedri nav apmierināti ar organizācijas vadības darbu. Viens no neapmierinātības iemesliem ir tas, ka jūlijā LTS vēl nav apstiprināts šī gada budžets un nav pieejams pagājušā gada finansiālais pārskats.
Aģentūrai LETA Valeinis apgalvoja, ka, neskatoties uz novēloto valsts finansējuma saņemšanu, šobrīd neesot problēmu ar LTS budžetu. "Nevarētu apgalvot, ka mums ar to ir problēmas. Valsts finansējums tiek saņemts ļoti vēlu, līdz ar to ir grūti izstrādāt budžetu jau gada sākumā. Nezinām, cik mēs saņemsim no valsts. Reāli mēs saņēmām valsts finansējumu tikai 8. maijā. Nevarējām iepriekš precīzos skaitļos pateikt, kā tērēsim šo naudu. Budžets tiek kontrolēts un neesam mīnusos. Esam ļoti labi sabalansējuši tēriņus un lieki netērējam," klāstīja Valeinis.
Viņa vērtējumā, šobrīd LTS spēj veikt savas pamatfunkcijas un Latvijas tenisisti veiksmīgi startējot starptautiskajās sacensībās, kas arī veicina tenisa popularitāti Latvijā. "Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt turnīrus Latvijā, nodrošināt visu izlašu braukšanu uz Eiropas čempionātiem, pamatā jauniešu izlases visas sūtam uz šiem turnīriem, arī Latvijas čempionāts ir noticis pieaugušajiem, pašlaik notiek arī jauniešiem. Mums ir arī labi panākumi - Aļona ir uzvarējusi Vimbldonā un vīriešu izlase ir pakāpusies augstāk Deivisa kausā, arī sievietes nospēlēja labi. Domāju, ka tenisa popularitāte tikai pieaug," sprieda LTS prezidents.
Valsts piešķirtais finansējums LTS, salīdzinot ar pērn piešķirto finansējumu, ir sarucis par aptuveni 80 000 eiro. "Finansējums tiek rēķināts atbilstoši iepriekšējā gada panākumiem, turnīru un dalībnieku skaitam. Rādītāji bija nedaudz vājāki nekā pirms tam, tāpēc arī saņēmām mazāku finansējumu nekā iepriekš, bet ceram, ka nākamgad tas atkal būs lielāks," stāstīja Valeinis.
Valeinis, kurš līdz sāktai kriminālizmeklēšanai bija Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs, pagājušajā gadā LTS prezidenta amatā nomainīja bijušo tenisistu Ernestu Gulbi