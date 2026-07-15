Rīgas "Zeļļi" piesaista lietuviešu basketbolistu, kas karjeras laikā pabijis "Žalgiris" sistēmā
Rīgas "Zeļļi" ir noslēguši līgumu ar Lietuvas basketbolistu Martīnu Varnu, trešdien paziņoja Rīgas vienība.
Klubs vēsta, ka "Zeļļi" ar 29 gadus veco basketbolistu ir parakstījuši līgumu uz vienu sezonu. Varns laukumā var spēlēt gan trešā, gan otrā numura pozīcijā. Lietuvietis ir kļuvis par "Zeļļu" pirmo ārvalstu spēlētāju nākamajā sezonā. Iepriekšējo sezonu Varns izlaida smaga savainojuma dēļ.
Viņš karjeras lielāko daļu ir pavadījis Lietuvas čempionāta klubos - Panevēžas "Lietkabelis", "Šiauliai", "Prienai", Ķēdaiņu "Nevežis", Pasvales "Pieno Žvaigždes" un Kauņas "Žalgiris".
"Zeļļi" ziņo, ka Varns ir uzaudzis "Žalgiris" jaunatnes sistēmā, bet juniora vecumā Lietuvas izlasē 2015. gadā ir izcīnījis bronzas medaļu Eiropas U-18 čempionātā un sudraba godalgu 2016. gada Eiropas U-20 meistarsacīkstēs.
"Zeļļi" būs lietuvieša trešais ārzemju klubs. Klubs ziņo, ka 2023. gadā Varns spēlēja Edmontonas vienībā Kanādā, bet iepriekšējās sezonas sākumā bija Grieķijas augstākās līgas kluba Rodas "Kolossos" pierakstos.
Varnam ir pieredze ULEB Eirokausa turnīrā, kur viņš divas sezonas ir aizvadījis "Lietkabelis" rindās, vidēji mačā nospēlēto 24 minūšu laikā sakrājot 10,1 punktu, 2,8 atlēkušās bumbas un 2,2 rezultatīvas piespēles. Divpunktu metienu precizitāte Eirokausā Varnam līdz šim ir bijusi 53 procenti, bet trīspunktu metienu - 37 procenti.
"Latvijas basketbolā šobrīd zināms deficīts ir augsta līmeņa vieglie uzbrucēji," norāda "Zeļļu" prezidents Edgars Buļs. "Latvijas izlases līderus vēl nevaram atļauties. Tāpēc priecājamies, ka šajā pozīcijā ir izdevies piesaistīt augstas klases lietuviešu spēlētāju, kuram ir jau vērā ņemama pieredze Eirokausā."
"Varns ir basketbolists ar lielisku Eirokausa pieredzi, kurš šajā turnīrā demonstrēja rezultatīvu sniegumu un līdz savainojuma gūšanai bija viens no vadošajiem basketbolistiem "Lietkabelis" sastāvā," saka "Zeļļu" galvenais treneris Roks Kondratavičs. ""Zeļļi" ir jauna komanda, tāpēc ir vērtīgi, ka varam pievienot sastāvam tik pieredzējušu un rūdītu basketbolistu Eirokausa turnīrā." Treneris tic, ka Varns būs pilnībā atguvies no savainojuma jau līdz jaunās sezonas sākumam un laukumā būs tikpat labs kā "Lietkabelis" rindās."
""Zeļļiem" sezonai ir lieli mērķi, un esmu gandarīts, ka varēšu pielikt savu roku, lai tos sasniegtu," saka Varns, atgādinot par komandas debiju Eirokausā. 2023. gadā dibinātie "Zeļļi" aizvadītajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet LBL izcīnīja bronzas godalgas.