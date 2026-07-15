Latvijas U-17 basketbolistes Pasaules kausa astotdaļfinālā piekāpjas Ķīnai un cīnīsies par devīto vietu
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase trešdien Brno cieta zaudējumu Pasaules kausa astotdaļfinālā un turpinās cīņu par devīto vietu.
Latvijas izlase ar 60:83 (19:20, 14:27, 9:23, 18:13) piekāpās Ķīnas vienaudzēm. Latvijas izlasē 15 punktus guva Jeļizaveta Naidjonova, 12 - Evelīna Sirsniņa, bet 11 - Šarlote Skrebele. Ķīnietēm 28 punktus guva Li Juaņšaņa, 21 punktu, trīs bloķētus metienus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Suņa Haņjuņa, bet 15 punktus, divus bloķētus metienus un 15 atlēkušās bumbas - Paņa Juņšu.
Spēli latvietes sāka ar precīzu Sirsniņas divpunktu metienu, bet pirmajā ceturtdaļā vēl divreiz panāca viena punkta pārsvaru. Pēdējoreiz vadībā Latvijas izlase bija 11. minūtē pēc diviem precīziem Patrīcijas Tikmeres soda metieniem (21:20), taču ķīnietes guva 11 punktus pēc kārtas, un tuvāk par 24:31 pēc viena precīza Naidjonovas soda metiena. Pēc vēl viena izrāviena 16 punktu vērtībā Ķīnas vienība trešajā ieguva pārsvaru ar 60:33 un līdz mača beigām pārsvaru vēl palielināja.
Savukārt viena no līdz šim labākajām trīspunktu izpildītājām čempionātā Latvijas izlase tikai 34. minūtē realizēja pirmo tālmetienu, ar precīzu metienu izceļoties Sirsniņai, kura pēc lielākā punktu deficīta mačā (46:79) panāca 49:79.
Cīņu par devīto vietu turnīrā latvietes pirmajā spēlē piektdien tiksies ar Čehijas un Kanādas mača zaudētājām. A grupas mačos latvietes ar 65:76 zaudēja Austrālijas vienaudzēm, ar 69:44 apspēlēja Kotdivuāras jaunietes un ar 53:105 piekāpās ASV, grupā ierindojoties trešajā vietā. Ķīnas izlase B grupā ar 80:51 uzvarēja Meksiku un ar 79:54 - Vāciju, bet ar 36:72 zaudēja Spānijai, ieņemot otro vietu.
Komandā ir iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēja augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startē desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").