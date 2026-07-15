"Trešo finālu pēc kārtas Vimbldonā negribēju zaudēt!" Aļona Ostapenko atklāj jaukto dubultspēļu titula nozīmību
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirms Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību fināla bija pārliecināta, ka izcīnīs uzvaru, preses konferencē atzina Latvijas sportiste.
Sezonas trešā "Grand Slam" turnīra finālā Ostapenko pārī ar pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo turnīrā bija izsēti ar otro numuru un finālā ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmansu un Stormu Hanteri. "Kad izgājām uz laukuma, biju 100% pārliecināta par uzvaru. Tad zaudējām setu, un man galvā bija, ka trešo finālu Vimbldonā pēc kārtas es negribu zaudēt. Man vienalga kā, bet ir jāuzvar tā spēle," teica Ostapenko.
Viņa izcēla, ka finālā viņai un Arevalo tribīnēs bija lielāks atbalsts un vairāk līdzjutēju nekā pretiniekiem. "Bija diezgan patīkami arī Latvijas karogus redzēt," stāstīja tenisiste. "Es lielos kortos nejūtu spiedienu. Man vienkārši patīk atmosfēra, ka ir daudz cilvēku, kuri skatās, kā mēs spēlējam. Pat ja atbalsta pretiniekus, es palieku dusmīgāka un spēlēju labāk."
Ostapenko atklāja, ka viņai un Arevalo ir kopīgs draugs bijušais Latvijas tenisists Pjotrs Ņečajevs, kurš mudinājis abus tenisistus kopā startēs jauktajās dubultspēlēs. "Viņš jau diezgan sen uztaisīja "WhatsApp" grupu, ka mums ar Marselo ir jāspēlē kopā, bet kaut kā nesanāca. Tad šoreiz Marselo man uzrakstīja, lai spēlējam kopā šogad," teica Ostapenko "Bija plānots jau Francijas atklātajā čempionātā, bet nesanāca." "Viņš ir ļoti pozitīvs, ar viņu laukumā ir forša enerģija. Viņš vienmēr saka, ka vajag klausīties sevī. Mums bija tā, ka, ja viņam iet sliktāk, tad es palīdzu, un otrādāk. Mums bija labs balanss," Arevalo raksturoja tenisiste. Viņa izcēla, ka sarunāja spēlēt kopā Vimbldonas čempionātā vien divas dienas pirms turnīra sākuma un neaizvadīja kopā treniņus, kortā satiekoties tikai uz iesildīšanos pirms mača.
Tāpat Ostapenko skaidroja, ka viņai nav problēmu spēlēt jauktajās dubultspēlēs, jo izdodas labi pieņemt arī vīriešu serves. "Jauktajās labi sanāk, jo es ļoti labi pieņemu servi. Man arī nav problēmu ar vīriešu servi, ja zinu, kur viņi servēs. Arī es dubultspēles, labā nozīmē, neņemu tik nopietni un spēlēju atbrīvoti," stāstīja tenisiste. "Ir interesanti skatīties, kā vīrieši nevar pieņemt sieviešu serves. Kad vīrieši servē, bumba nāk pie tevis, bet, kad sievietes servē, tā bumba tik lēni lido, ka tev jānāk pretī. Viņiem tas nav pierasti. Ir interesanti sevi izaicināt, kā tu vari spēlēt ar vīrieti. Man bija daudzās spēlēs, ka situ stiprāk par vīriešiem," viņa turpināja.
Vienspēļu sacensībās Ostapenko sasniedza trešo kārtu, kurā, aizvadot maču centrālajā kortā, piekāpās sieviešu tenisa ranga līderei baltkrievietei Arinai Sabaļenkai. "Spēle kopumā bija laba. Viņa kopumā labu maču nospēlēja, es arī, man šķiet. Daži punkti šurpu vai turpu un sanāca, ka zaudēju," teica latviete. "Man liekas, ka Vimbldonas čempionāts ir viens no labākajiem turnīriem pasaulē. Ja tu esi tur un spēlē centrālajā laukumā, tad tu esi sasniedzis tenisa virsotni. Tev ir iespēja spēlēt labākajā turnīrā pasaulē uz centrālā laukuma."
Viņa norādīja, ka pēc 2017. gadā izcīnītā Francijas atklātā čempionāta titula jutusi lielāku atbildību atkārtot tik augstu sasniegumu. Patīkami uzvarēt jauktās dubultspēles, bet, protams, mērķis ir vēlreiz uzvarēt "Grand Slam" turnīrā vienspēlēs. Spiediens 2017. gadā bija daudz lielāks, tagad ir mierīgāk un es esmu pieaugusi. Uztveru to visu mierīgāk," izcēla Ostapenko. Viņa arī atklāja, ka viņa sadarbosies ar jaunu treneri, taču pagaidām vēl nenosauca viņa vārdu, piebilstot, ka par to paziņos vēlāk.
Latvijas tenisiste sezonas turpinājumā spēlēs Toronto un Sinsinati "WTA 1000" turnīros, kā arī sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā. Tāpat viņas pāriniece ASV atklātā čempionāta dubultspēlēs būs taivāniete Suveja Sje, ar kuru kopā latviete nav spēlējusi kopš februāra.