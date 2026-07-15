Pēc iekļūšanas Pasaules kausa finālā garnadži mēģinājuši apzagt Spānijas zvaigznes Jamala mājokli
Naktī uz trešdienu, 15. jūliju, Barselonā zagļi centušies ielauzties Spānijas futbola zvaigznes Lamina Jamala mājoklī, ko gan ātri ievēroja sportista apsardze.
Jau ziņots, ka 14. jūlijā kā pirmā 2026. gada Pasaules kausa izcīņas finālā iekļuva Spānija, kas ar 2:0 apspēlēja Franciju. Viens no Spānijas līderiem ir 19 gadus vecais Lamins Jamals, kurš ar savām darbībām izprovocēja pretiniekus uz pārkāpumu, dodot savai komandai iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu. Visā turnīrā Barselonas jaunais līderis iesitis vienus vārtus.
Lai arī Spānijas nometnē pēc tikšanas finālā valdīja gaviles, trešdienas naktī Barselonā divi zagļi mēģinājuši ielauzties Jamala mājoklī. Abu garnadžu plāns nav realizējies, jo to pamanīja futbolista apsardzes komanda. Esošajās mājas kamerās tika novērots, kā divi zagļi uzrāpušies uz mājas nožogojuma. Sportista apsardze uzsāka ārkārtas protokola ieviešanu, kā rezultātā tika izsaukta Katalonijas policija.
Zagļiem gan izdevās aizbēgt. Viņi pamanīja, ka tiek identificēti video novērošanas kamerās, spējot pamest notikuma vietu. Katalonijas policija, kurai ir pieejami kameru ieraksti, uzsākusi izmeklēšanu ar mērķi abus zagļus vispirms identificēt, bet vēlāk arī aizturēt.
Lamina Jamala esošajā Barselonas miteklī, kura vērtība lēsta vairāk nekā desmit miljonu eiro vērtībā, pirms tam dzīvoja bijušais Barselonas kluba futbolists Žerārs Pikē ar dziedātāju Šakiru pirms pāris 2022. gadā izšķīrās. Savukārt zādzības futbolistu mājās Barselonā nav retums - šī gada februārī tika apzagti Jamala komandas biedri Pau Kubarsi un Hoans Garsija.
Pasaules kausa finālā Spānija spēlēs pirmo reizi 16 gadu laikā. Pirmajā finālā 2010. gadā spāņi vienīgo reizi valsts vēsturē kļuva par pasaules čempioniem. Šo turnīru viņi sagaidīja kā esošie Eiropas čempioni.