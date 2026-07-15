Latviju U-20 Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēs 11 sportisti, ieskaitot sezonas vicelīderi trīssoļlēkšanā Brendu Džilianu Apsīti
Augustā ASV gaidāmajā pasaules U-20 čempionātā vieglatlētikā startēs arī sezonas vicelīdere trīssoļlēkšanā Brenda Džiliana Apsīte, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Apsīte jūnija sākumā sacensībās Ogrē sasniedza personīgo rekordu ar 13,62 metru tālu lēcienu, kas ir trīs centimetrus tuvāks rezultāts nekā nedēļu vēlāk sacensībās Manheimā lēca vāciete Antonina Bronerta. Tas Apsītei dod otro labāko rezultātu pirms U-20 Eiropas čempionāta.
Pasaules U-20 čempionātā startēs arī Toms Samauskis diska mešanā, Ernests Lešinskis un Kārlis Feldmanis desmitcīņā, Nikola Bunde un Adriana Reitmane septiņcīņā, Emīls Lamba 400 metru sprintā, Ksenija Kozlova un Toms Melderis 400 metru barjersprintā, Haralds Nungurs vesera mešanā un Elizabete Cīrule 100 metru barjersprintā. Tas nozīmē, ka kopumā Latvija šajā čempionātā būs pārstāvēta ar 11 sportistiem.
Komandas vadītājs būs Lauris Madžuls, un uz meistarsacīkstēm dosies arī fizioterapeits Valters Brīkšis, kā arī treneri Andris Kronbergs, Viktors Lācis, Mārcis Štrobinders, Arnolds Strenga, Māris Urtāns, Artūrs Priževoits un Ģirts Lamba.
Pasaules čempionāts no 5. līdz 9. augustam notiks Oregonā.