VIDEO: Latvijas jaunais handbolists ar izcilu spēli kļūst par U-20 Eiropas čempionāta rekordistu
Otrdien, 14. jūlijā, Latvijas U-20 handbola izlase ar 31:35 Eiropas čempionātā piekāpās Ziemeļmaķedonijai. Šajā spēlē turnīra rekordspēli aizvadīja jaunais talants Valdis Kalniņš.
Latvijas U-20 handbola izlase otrdien, 14. jūlijā Rumānijā Eiropas U20 čempionāta finālturnīra starpkārtas otrajā spēlē ar 31:35 (13:16) piekāpās Ziemeļmaķedonijas vienaudžiem, kas liedza sasniegt cīņu par 9. līdz 16. vietu. Turnīra turpinājumā jaunajiem handbolistiem paredzētas vēl trīs spēles cīņā par 17. līdz 24. vietu.
Zaudējumā gan spilgti nospēlēja handbola jaunais talants Valdis Kalniņš. Viņš guva vairāk nekā pusi Latvijas izlases vārtus (17), tādējādi ierakstot savu vārdu U-20 Eiropas čempionāta rekordu grāmatā. Viņš kļuvis par rezultatīvāko handbolistu turnīrā vienā spēlē. Visā spēlē Kalniņš realizēja 17 no 25 metieniem.
“Ja pirms spēles mūsu sastāvā bija četri vai pieci līderi, tad spēles laikā Valdis palika viens. Acīmredzot esam noguruši, jo vakardienas spēle pret Norvēģiju prasīja ļoti daudz spēka un emociju. Šodien diemžēl nebija spēlētāju, kuri Valdim palīdzētu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Lai arī cik Valdis būtu labs spēlētājs, šādā turnīrā bez komandas darba uzvarēt nav iespējams. Objektīvi jāatzīst, ka iepriekšējā spēle bija ļoti smaga, turklāt no turnīra tabulas viedokļa šodienas rezultāts daudz ko neietekmēja, tomēr rūgtums paliek. Savu nākamo pretinieku vēl nezinām, taču skaidrs, ka šī zaudējuma dēļ pretī stāsies nosacīti spēcīgāka komanda. Mums priekšā vēl ir trīs spēles, tāpēc mūsu mērķis ir turpināt cīnīties par katru uzvaru,” pēc spēles sacīja Latvijas U-20 izlases galvenais treneris Arnolds Straume.
Vēlāk gan noskaidrojās, ka Latvijas nākamā pretiniece būs Čehija, kas starpkārtas posmā savā grupā ar trijām uzvarām ieguva trešo vietu. Spēles uzvarētājai vai zaudētājai nākamajā spēlē jāspēkojas pret Turciju vai Ziemeļmaķedoniju. U-20 Eiropas čempionāts handbolā norisinās Rumānijā līdz 19. jūlijam.
Latvijas U-20 izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Vēveris ("ASK Zemessardze"/MSĢ), Maksis Pešiks (Dobeles "Tenax");
kreisie malējie - Endijs Šnepsts (Zubržu "Robe", Čehija), Kristofers Jonass ("ASK Zemessardze"/MSĢ II), Emīls Vilsons ("ASK Zemessardze"/MSĢ);
kreisie ārējie - Ralfs Sproģis (ASK Zemessardze"/MSĢ II), Marks Lilienfelds ("HSC 2000 Coburg", Vācija);
saspēles vadītāji - Einārs Borisovs (Ludzas "Latgols"), Markuss Ikvils (ASK Zemessardze"/MSĢ), Raitis Rudko ("Ogre");
līnijas spēlētāji - Leonards Valkovskis ("HSC 2000 Coburg", Vācija), Niks Vaškevičs (Ludzas "Latgols"), Mārcis Drēviņš (ASK Zemessardze"/MSĢ);
labie malējie - Mārtiņš Misulis (Dobeles "Tenax"), Andis Bors (Aranda de Duero "Villa de Aranda", Spānija);
labie ārējie - Valdis Kalniņš (ASK Zemessardze"/MSĢ).