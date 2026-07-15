Serhio Peress atklāj patiesību par "Red Bull" komandu: ne visi F-1 braucēji spētu to pieņemt
Serhio Peress sniedzis līdz šim atklātāko ieskatu par savu pieredzi, esot Maksa Verstapena komandas biedram “Red Bull” vienībā no 2021. līdz 2024. gadam. Lai gan nereti tika spekulēts par sarežģītajām attiecībām, Peress uzsver, ka jau no paša sākuma apzinājās savu lomu.
“Tas bija lieliski, tas bija fantastiski. Es zināju, ka dodos uz projektu, ko “Red Bull” būvēja īpaši Maksam,” viņš stāstīja “High Performance Podcast”. “Kad viņi mani nolīga, viss bija ļoti skaidrs. Es zināju, uz ko parakstos.”
Meksikāņu pilots atceras savu pirmo tikšanos ar komandas vadītāju Kristianu Horneru. “Pirmajā reizē, kad satiku Kristianu, viņš teica: mēs piedalāmies sacīkstēs ar divām mašīnām, jo mums tas ir jādara, pretējā gadījumā mēs būtu superlaimīgi startēt ar vienu mašīnu,” atklāj Peress, kurš izvēlējās šo situāciju pieņemt. “Tā vietā, lai nepiekristu, es nolēmu, ka došos turp un izmantošu to maksimāli visos aspektos. Es devos turp ar instrumentiem, kas man bija pieejami. Un es domāju, ka visās jomās sniedzu vairāk, nekā gaidīts – tas nostrādāja perfekti.”
Tomēr dzīve “Red Bull” sistēmā nebija viegla, īpaši cīņā pret Verstapenu: “Sastapt Maksu “Red Bull” komandā ir visgrūtākais. Būtībā visas iespējas inženierzinātņu jomā, vecākie inženieri, tas viss nonāk pie Maksa. Bija gadi, kad domāju, ka esam līdzvērtīgi un es varētu cīnīties. Bet tiklīdz tika ieviesti uzlabojumi, tie nonāca pie viņa, un atšķirība kļuva krietni lielāka.”
Peress uzskata, ka viņa četru gadu laikā gūtie panākumi kļuva acīmredzami tikai pēc tam, kad viņš pameta komandu: “Tas bija fantastisks četru gadu periods. Domāju, ka izdarīju vairāk nekā gaidīts. Tikai tad, kad aizgāju un viņi paņēma citus braucējus, viņi saprata, kādu darbu esmu paveicis.” Meksikāņu pilots arī atklāja, ka šāda sistēma “salauž” citus talantīgus braucējus: “Viņi aizmirsa, cik tas bija grūti. Pirms tam bija Pjērs Gaslī, Aelkss Albons – ārkārtīgi talantīgi, ātri braucēji, bet sistēma tevi vienkārši salauž, un tas arī viss.”
Neskatoties uz spiedienu, Peress neslēpj pateicību: “Man joprojām ir labas draudzīgas attiecības ar visiem “Red Bull” un “Aston Martin” vienībās. “Red Bull” transformēja manu karjeru, “Aston Martin” un “Racing Point” man deva milzīgu iespēju. Galu galā šis ir bizness, un tev tas ir jāspēlē.”
Noslēgumā pilots atzina, ka “Red Bull” komandas vadība bija atklāta. “Viņi man teica, ka viss projekts ir paveikts vienam braucējam un viņu braucējs ir Makss. Tāpēc man tas bija skaidrs, un es to pieņēmu,” neslēpj tagadējais “Cadillac” vienības braucējs.