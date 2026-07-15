Kilians Mbapē pēc vilšanās pilnā snieguma pusfinālā kritizē taktiku, Didjē Dešāns slavē Spāniju un nav priecīgs par tiesnešu darbu
14. jūlijā par pirmo 2026. gada Pasaules kausa finālisti kļuva Spānijas izlase, kas ar 2:0 pieveica Franciju. Pēc spēles kritiski par savu sniegumu bija zaudētāji, galvenajam trenerim gan arī pievēršoties tiesneša darbam.
Spānija ar disciplinētu aizsardzību turpina bruģēt ceļu pretī otrajam Pasaules kausa triumfam valsts vēsturē. Uzvarot vienu no turnīra galvenajām favorītēm Franciju (2:0), Spānija pirmo reizi kopš 2010. gada sasniegusi finālturnīra izšķirošo spēli. Tajā pretiniekos būs Argentīna vai Anglija. Pirmo reizi Pasaules kausa laikā kāda komanda neielaiž vārtus sešās spēlēs - tieši tik dzelžaina aizsardzība ir Spānijai. Vienīgos vārtus tai iesitusi Beļģija ceturtdaļfinālā.
6 - Spain are the first team in FIFA World Cup history to keep six clean sheets at a single edition – the xG figure they faced today against France (0.3) was the lowest by a nation in a semi-final tie in the competition since Brazil vs Sweden in 1994 (0.1).— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Shutdown. pic.twitter.com/Pknb64OjVg
Spānijai spēlē izdevās neitralizēt Francijas līderi Kilianu Mbapē, kurš pirms tam bija guvis astoņus vārtus un izdarījis trīs rezultatīvās piespēles. Pēc spēles beigām Francijas kapteinis kritizēja izvēlēto taktiku. "Pussargu līnijā mēs bijām trīs pret viņu diviem, un tas ir grūti. Rodri un Fabianam Ruisam bija daudz vietas, kā spēlēt ar bumbu. Mums pietrūka komunikācijas, lai spēlētu agresīvi aizsardzībā. Domāju, ka mums bija jāspēlē viens pret vienu un jāliek viņiem skriet. Mēs nespēlējām, kā vēlējāmies nedz taktiski, nedz tehniski. Kad nedari nepieciešamo Pasaules kausa pusfinālā, tu zaudē. Spānija sekoja savam izstrādātajam spēles plānam un darīja to, ko prot - kontrolēja bumbu un spēles tempu. Mūsu plāns bija izdarīt pret viņiem spiedienu jau viņu laukuma pusē, kas liktu izjaukt ritmu."
Mbapē norādīja, ka Spānija prot labāk kontrolēt spēles gaitu nekā Francija, kas izpaudies arī pašā mačā. "Mēs bijām pārāk pavirši. Kad varējām viņus sodīt, nespējām to paveikt," secināja Mbapē. Francija jau trijās spēlēs pēc kārtas zaudējusi Spānijai nozīmīgu turnīru pusfinālos - 2024. gada Eiropas čempionātā, 2025. gada Nāciju līgā un šī gada Pasaules kausā. "Pat tad, kad atguvām bumbu, mūsu pirmie pieskārieni nebija pietiekami labi. Esam ļoti vīlušies, taču jāatzīst, ka mūsu sniegums nebija gana labs, lai spēlētu finālā." Uz slikto sniegumu norāda potenciālo vārtu statistika jeb "xG" - 0,3. Tas ir kādai komandai zemākais Pasaules kausos kopš šāda statistika apkopota (kopš 1966. gada).
0.3 - L'équipe de France a enregistré ce soir 0.3 xG, son plus faible total lors d'un match de Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966).— OptaJean (@OptaJean) July 14, 2026
Peur. pic.twitter.com/mayjC24IXQ
Kritisks par savu komandas spēli bija galvenais treneris Didjē Dešāns, kurš pēc svētdienas plāno pamest savu ieņemamo amatu. "'Lai sasniegtu vēlamās cerības, mums bija jādemonstrē labākais sniegums. Diemžēl mēs to neizdarījām," secināja speciālists. "Šodien Spānija ļoti labi aizsargājās. Viņi mums atstāja ļoti maz brīvo zonu laukumā. Papildus tam mūsu tehniskais brāķis apgrūtināja iespējas sagādāt pretiniekam problēmas. Mūsu tehniskais līmenis šajā spēlē bija krietni zemāks nekā līdz šim turnīrā."
"Spānija ļoti labi lasīja spēli un pārtvēra mūsu piespēles. Mēs nespējām atrast tam pretzāles. Taču atkārtošos - šajā līmenī un spēlē pret Spāniju tev jādemonstrē maksimāli labākais sniegums. Mēs tādā līmenī šoreiz nebijām," turpināja treneris, kurš atļāvās reto reizi kritizēt galveno tiesnesi. Pusfināla spēli apkalpoja Salvadoras futbola arbitrs Ivans Bartons, kurš pirmajā puslaikā uz Francijas vārtiem piešķīra 11 metru soda sitienu. Sociālajos tīklos izplatījies brīdis, kurā Luka Diņs, netrāpot bumbai, iesit Laminam Jamalam, kas arī lika piespriest 11 metru soda sitienu. Taču, bumbai palecoties, tā trāpa, iespējams, Jamala rokai.
This photo of Lucas Digne's foul on Lamine Yamal 😅 pic.twitter.com/Zj4N6i568p— SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2026
"Negribu izklausīties pēc tāda, kurš neprot zaudēt, taču man jājautā - vai šis tiesnesis bija tādā līmenī, lai apkalpotu pusfinālu? Ir 11 metru soda sitiens, taču tas nebija viss - lietas spēles laikā sakrājās. Man nav nekas pret tiesnesi, taču pajautājiet sev šo jautājumu," atklāja Dešāns, kuru visdrīzāk pēc 14 gadu darba noslēgšanas ar Francijas izlasi aizstās cita valsts fubola leģenda Zinedins Zidāns.
Līdz ar zaudējumu pusfinālā Francija nepievienojās Brazīlija un Rietumvācijai, kas Pasaules kausā sasniedz finālu trīs reizes pēc kārtas. Brazīlija to iespēja 1994., 1998. un 2002. gados, bet Rietumvācija 1982., 1986. un 1990. gados. Pasaules kausā spēle par trešo vietu gaidāma naktī uz svētdienu. Pretinieku Francija noskaidros šodien, 15. jūlijā.
37 - Spain have now gone 37 games without defeat in all competitions (W28 D9) equalling the longest ever unbeaten streak by a European nation in history (Italy also 37 matches between October 2018 and September 2021).— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Resilience. pic.twitter.com/RG7LK3dmM3