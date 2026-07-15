“Kavējoties ar likuma pieņemšanu, mēs kavējam ieguldījumus sabiedrības veselībā”: Latvijas sporta nozare ceļ trauksmi par Sporta fonda likuma apturēšanu
Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām, kopumā 37 Latvijas Olimpiskās sporta organizācijas, ir parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, aicinot uz nekavējošu rīcību Valsts sporta fonda likuma pieņemšanā.
Šis kopīgais solis sperts, lai vērstu lēmējvaras uzmanību uz kritiski svarīgu lēmumu pieņemšanu valsts sporta nozares nākotnei un aicinātu uz nekavējošu rīcību saistībā ar jaunā Sporta fonda likuma virzību. Organizācijas vēlas uzsvērt, ka sports ir būtiska nozare, kas ne tikai veicina sabiedrības veselību kopumā, bet ir arī visas Latvijas nākotnes un valsts aizsardzības stūrakmens. Rūpējoties par sabiedrības fizisko sagatavotību un veselību, ir jāapzinās, ka sporta ekosistēma tieši sekmē valsts vispārējo aizsardzības spēju, jo tā ietver arī tādus sporta veidus, kas ir cieši saistīti ar militārajām struktūrām un mūsu jaunsargu un karavīru sagatavošanu. Šis kopīgais solis ir sperts, lai vērstu lēmējvaras uzmanību uz kritiski svarīgu lēmumu pieņemšanu valsts drošībai un nākotnei, aicinātu uz nekavējošu rīcību saistībā ar jaunā Sporta fonda likuma tālāko virzību.
"Latvijas Olimpiskās komitejas, Latviajs Olimpiešu kluba un Latvijas sporta veidu federāciju vārdā paužam bažas par koalīcijas padomes lēmumu, kura rezultātā no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas šā gada 15. jūlijā paredzētās sēdes darba kārtības ir izņemts likumprojekts "Valsts sporta fonda likums" (Nr. 1380/Lp14), kas tika virzīts steidzamības kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā," teikts vēstulē.
"Mēs apzināmies politiskā procesa sarežģītību un nepieciešamību pēc padziļinātām diskusijām par būtiskiem valsts finanšu jautājumiem. Tomēr vēlamies uzsvērt, ka jaunais Sporta likums, kas stāsies spēkā jau šī gada augustā, ietver skaidru tiesisko ietvaru un normatīvo pamatojumu Valsts sporta fonda darbībai, paredzot fonda administrēšanas un nozares finansēšanas mehānismus. Jaunais Sporta likums un Valsts sporta fonda likums ir savstarpēji nesaraujami saistīti normatīvie akti. Apturot vai novilcinot Valsts sporta fonda likuma tālāku izskatīšanu, pastāv risks radīt tiesisko nekonsekvenci, kas var ievērojami apgrūtināt jaunā Sporta likuma pilnvērtīgu un jēgpilnu ieviešanu," pauž vēstules autori.
Viņi vērš uzmanību, ka likumprojekta sagatavošanai 2. lasījumam ir veikts liels sagatavošanās darbs un ieguldītas nozīmīgas pūles gan no jomas, gan no lēmējvaras puses. Kā liecina komisijas materiāli, 2. lasījumam ir iesniegti apjomīgi un saturīgi priekšlikumi, turklāt jāuzsver, ka nozīmīgākie un konceptuālie priekšlikumi ir nākuši tieši no aktīvo deputātu un jomas ministrijas puses. "Šie priekšlikumi piedāvā konstruktīvus un izsvērtus risinājumus būtiskākajiem jautājumiem, tostarp par fonda juridisko statusu, mērķiem un caurskatāmību."
"Īpaši gribam izcelt, ka likumprojektam ir iesniegti drosmīgi un pašreizējā ekonomiskajā un sociālajā situācijā absolūti nepieciešami priekšlikumi tieši par fonda finansējuma avotiem. Skaidra un paredzama finansējuma bāze ir pats pamats tam, lai Valsts sporta fonds vispār varētu pastāvēt un pildīt savas funkcijas. Šo priekšlikumu izskatīšana un apstiprināšana ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti sporta jomā, kas līdz šim bieži vien ir saskārusies ar nepietiekamu un sadrumstalotu atbalstu," pauž vēstules autori.
"Visbeidzot, vēlamies atgādināt par sporta un fizisko aktivitāšu lomu plašākā sabiedrības veselības kontekstā. Saskaņā ar Valsts sporta politikas nostādnēm un sabiedrības veselības pamatnostādnēm, viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, fizisko aktivitāti. Stabila, skaidra un caurskatāma sporta finansēšanas sistēma caur Valsts sporta fondu tieši ietekmē mūsu spēju piedāvāt pieejamas un kvalitatīvas sportošanas iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Kavējoties ar šī likuma pieņemšanu, mēs kavējam ieguldījumus sabiedrības veselībā, kas nākotnē var radīt vēl lielāku slogu veselības aprūpes un sociālajai sistēmai," norāda organizācijas.
Politiķus aicina pārskatīt pieņemto lēmumu un atjaunot likumprojekta "Valsts sporta fonda likums" (Nr. 1380/Lp14) virzību Saeimā; Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju turpināt konstruktīvu un padziļinātu darbu pie iesniegto priekšlikumu izskatīšanas un apstiprināšanas 2. lasījumam, īpaši akcentējot priekšlikumus attiecībā uz fonda finansējuma avotiem; rūpēties par to, lai Valsts sporta fonda likums stātos spēkā maksimāli salāgoti ar jauno Sporta likumu, tādējādi nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. "Mēs aicinām uz atvērtu dialogu un ceram uz konstruktīvu sadarbību, lai kopīgiem spēkiem izveidotu stabilu un ilgtsējīgu sporta sistēmu, kas veicinās sabiedrības veselību, labklājību un mūsu sportistu augstos sasniegumus."
Sporta fonda likums ir finansēšanas mehānisms, kura pamatmērķis ir ieviest nozarē ilgstoši trūkstošo prognozējamību un preventīvi uzlabot sabiedrības veselību. Tas paredzēts skaidru spēles noteikumu radīšanai, lai novērstu situācijas, kad valsts finansējums tiek saņemts ar milzīgu novēlošanos. Fonds paredzēts trīs galvenajiem virzieniem - augstajiem sasniegumiem, reģionālās infrastruktūras uzturēšanai un pasākumiem, sniedzot labumu gan bērnu un tautas sportam, gan elites sportistiem.
Vēstuli parakstījušo federāciju skaitā ir Latvijas Airēšanas federācija, Latvijas Alpīnistu savienība, Latvijas Badmintona federācija, Latvijas Beisbola federācija, Latvijas Biatlona federācija, Latvijas Bobsleja un skeletona federācija, Latvijas Boksa savienība, Latvijas Burāšanas savienība, Latvijas Džudo federācija, Latvijas Galda tenisa federācija, Latvijas Golfa federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Jātnieku federācija, Latvijas Kamaniņu sporta federācija, Latvijas Kanoe federācija, Latvijas Kērlinga asociācija, Latvijas Lakrosa federācija, Latvijas Loku šaušanas federācija, Latvijas Modernās pieccīņas un šķēršļu skriešanas federācija, Latvijas Paukošanas federācija, Latvijas Peldēšanas federācija, Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Latvijas Sērfošanas un SUP federācija, Latvijas Skeitborda federācija, Latvijas Skvoša federācija, Latvijas Slēpošanas federācija, Latvijas Slidošanas asociācija, Latvijas Sporta cīņu federācija, Latvijas Svarcelšanas federācija, Latvijas Šaušanas federācija, Latvijas Taekvando federācija, Latvijas Tenisa savienība, Latvijas Triatlona federācija, Latvijas Vingrošanas federācija, Latvijas Volejbola federācija.