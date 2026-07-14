Sudraba medaļniece Anda Upīte kar vadzī kamanas: "Mans laiks ir pāršķirt jaunu lapaspusi!"
Foto: Zane Bitere/LETA
Latvijas kamaniņu izlases sportiste Anda Upīte.
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Sudraba medaļniece Anda Upīte kar vadzī kamanas: "Mans laiks ir pāršķirt jaunu lapaspusi!"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas kamaniņu braucēja Anda Upīte neturpinās sportistes karjeru. Par to viņa otrdien pavēstīja sociālajos tīklos.

Sudraba medaļniece Anda Upīte kar vadzī kamanas: "...

Aizvadītajā sezonā Upīte kopā ar Madaru Pavlovu Pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās piektajā pozīcijā. Viņas vienā no Pasaules kausa posmiem izcīnīja trešo vietu, bet Eiropas čempionātā bija piektās.

2024. gadā pasaules čempionātā Upīte ar Zani Kalumu izcīnīja sudraba godalgas, kā arī tika pie sudraba divnieku sprinta sacensībās.

Viņa karjeru sāka vieninieku sacensībās, bet kopš 2021./2022. gada startēja divnieku sacensībās.

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