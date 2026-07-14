Čempiones "Riga" ceļš UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā beidzas pie pirmā šķēršļa
Latvijas čempione futbolā "Riga" otrdien Rīgā nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmo kārtu un Eirokausu sezonu turpinās UEFA Konferences līgas kvalifikācijā.
Čempionu līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā "Riga" mājās ar 3:2 (2:0) pārspēja Armēnijas čempionvienību Erevānas "Ararat-Armenia", kas divu maču summā uzvarēja ar 4:3.
Rīdzinieki izvirzījās vadībā pēc spēlētām aptuveni 14 minūtēm, kad pēc Orlando Galo piespēles no pretinieku vārtu priekšas precīzs sitiens padevās Jago Sikeiram.
Mājiniekiem vajadzēja mazāk kā desmit minūtes, lai panāktu neizšķirtu divu spēļu summā. Ahmeds Ankrā tika pie bumbas pie viesu soda laukuma un ar spēcīgu sitienu nogādāja to Erevānas komandas vārtos.
Pirmā puslaika turpinājumā "Riga" rindās dzeltenās kartītes nopelnīja Galo un Salāhs Ulads.
Otrā puslaika ievadā "Ararat-Armenia" atguva vienus vārtus, kad "Riga" vārtsarga Krišjāņa Zviedra kļūdu izmantoja Žirairs Šahojans, nogādājot bumbu mājinieku vārtos.
Turpinājumā 63. minūtē "Riga" vārtos vēl bumbu raidīja Sandro Lima, atjaunojot Armēnijas komandai divu vārtu pārsvaru divu spēļu summā.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, rīdzinieki tika pie četriem stūra sitieniem pēc kārtas, bet viesi veiksmīgi aizsargājās, neļaujot mājiniekiem izmantot centrējumus.
Kompensācijas laika ievadā tiesnesis pēc video atkārtojuma noskatīšanās nozīmēja 11 metru soda sitienu uz viesu vārtiem. "Pendeli" precīzi izpildīja Režinaldu Ramiress un atjaunoja "Riga" vienu vārtu pārsvaru mačā, taču atlikušajās minūtēs Latvijas vienībai vairs neizdevās veikt sitienus pa pretinieku vārtiem.
"Riga" sezonu turpinās UEFA Konferences līgas čempionu zarā, kvalifikāciju sākot no otrās kārtas. Latvijas vienība spēkosies ar "Vardar" no Ziemeļmaķedonijas.
Pirmajā mačā Erevānā rīdzinieki, 72. minūtē palikuši mazākumā, zaudēja ar 0:2.
Pagājušajā sezonā "Ararat-Armenia" pirmoreiz kopš 2020. gada uzvarēja Armēnijas čempionātā, bet šopavasar klubs cieta zaudējumu Armēnijas Superkausa finālā.
Iepriekšējā Eiropas kausu sezonā klubs startēja Konferences līgā, kur otrajā kārtā divu maču summā ar 2:1 pārspēja Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet trešajā kārtā ar 1:6 piekāpās Prāgas "Sparta".
Armēnijas 2026./2027. gada sezonas čempionāts vēl nav sācies, bet "Riga" ieņem otro vietu Latvijas virslīgā, par punktu piekāpjoties RFS.
UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.