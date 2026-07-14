Spānijas ekspremjers velta rasistiskus vārdus Francijas izlasei
Kad līdz Francijas un Spānijas Pasaules kausa pusfinālam atlikusi nepilna stunda, uzliesmojušas arī abu valstu politiskās kaislības, Spānijas ekspremjeram publicējot rasistiskas nokrāsas apgalvojumus.
Spānija atvainojas Francijai par konservatīvā ekspremjera Mariano Rahoja pausto apgalvojumu, ka Francijas futbola izlasē nemaz neesot franču, otrdien paziņoja Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress. Viņš paziņoja, ka Rahoja “nepieļaujamie” izteikumi “ir piesātināti ar rasisma un ksenofobijas indi” un neatspoguļo pārliecinošā vairākuma spāņu viedokli, vēsta “Reuters”.
“Tas ir ļoti nopietni – izmantot cilvēka ādas krāsu, lai noteiktu, kurš drīkst būt pilsonis un kurš ne," Albaress sacīja radiostacijā “Cadena SER” īsi pirms Spānijas un Francijas spēles.
Rahojs, kurš bija Spānijas premjerministrs no 2011. līdz 2018. gadam, piektdien interneta izdevumā “El Debate” rakstīja, ka Francija būs ļoti spēcīgs pretinieks, taču pēc tam apšaubīja izlases “franciskumu”, norādot uz daudzu spēlētāju Āfrikas un Karību jūras reģiona izcelsmi. “Francijai ir augstākās klases komanda. Tiesa, tajā nav neviena franču spēlētāja,” viņš rakstīja.
Rahoja pārstāvētās Tautas partijas (PP) pārstāvis Borha Sempers centās mazināt izteikumu nozīmīgumu, norādot, ka sleja rakstīta bez ļauna nolūka un domāta kā sarkastiska piezīme.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, kurš ieradies Parīzē uz Bastīlijas ieņemšanas dienas svinībām, platformā “X” nosodīja “tos, kuri cilvēka valstspiederību vērtē pēc uzvārda, dzimšanas vietas vai ādas krāsas”, nosaucot Rahoja teikto par apkaunojoši ksenofobisku.
Rahoja izteikumi pausti dažas dienas pēc skandāla, ko izraisīja Paragvajas senatores rasistiskais uzbrukums Francijas izlases kapteinim Kilianam Mbapē. Paragvajas senatore Seleste Amarilja pēc Paragvajas izlases astotdaļfināla zaudējuma Francijai platformā “X” noķengāja Mbapē, viņu raksturojot kā “kolonizētu kamerūnieti, kurš izmisīgi cenšas izlikties par francūzi”. Viņai piebiedrojās arī kādreiz slavenais paragvajiešu vārtsargs Hosē Luiss Čilaverts, kurš Francijas izlasi nodēvēja par “izlasi no Āfrikas”.