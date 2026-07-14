"Patriekt Mesi un Argentīnu!" Petīcija gūst fanu plašu atbalstu
Kamēr pašreizējā Pasaules kausa īpašniece Argentīnas futbola izlase ar superzvaigzni Lionelu Mesi priekšgalā turpina ceļu uz ceturto titulu, no kura to šķir Anglija pusfinālā un Francija (gluži kā pirms četriem gadiem!) vai Spānija finālā, apgriezienus uzņem fanu sašutums par Mesi komandas šķietami baudīto tiesnešu un sporta funkcionāru labvēlību.
Izveidota pat tīmekļa vietne “argentinaout.com”, kurā petīciju par Argentīnas izslēgšanu parakstījuši jau vairāk nekā septiņi miljoni cilvēku. Medijos norāda, ka vietne nav saistīta ne ar Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA), ne ar kādu nacionālo futbola federāciju, turklāt vietnes uzticamība un objektivitāte nav oficiāli atzīta, un petīcijai nav nekāda juridiska spēka.
Vietnē apgalvots, ka Argentīna no FIFA un tiesnešiem saņem pārāk labvēlīgu attieksmi, tādēļ Mesi un viņa komanda būtu jāizslēdz no turnīra, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. “Ir acīmredzami, ka FIFA un tiesneši ir neobjektīvi par labu Lionelam Mesi un Argentīnai. Kāpēc pārējai pasaulei sacensties, ja uzvarētājs jau ir izlemts? Izslēdziet Argentīnu no Pasaules kausa un dodiet pārējiem godīgu iespēju,” šādi vietnē skaidro petīcijas vajadzību.
Vietnē apgalvo, ka Argentīnas kapteinis Mesi bija jānoraida par rupju spēli pret Alžīrijas spēlētāju jau pirmajā Pasaules kausa grupas spēlē, kaut gan viņš nesaņēma nekādu sodu, bet pēc tam spēlē guva trīs vārtus. Tā kā viņš nesaņēma sarkano kartīti, kas nozīmētu automātisku diskvalifikāciju uz vismaz vienu spēli, viņš turpmāk turpināja gūt vārtus, un nu kopā ar Francijas superzvaigzni Kilianu Mbapē ir turnīra labākais snaiperis ar astoņiem gūtajiem vārtiem. Vēl apgalvots, ka Argentīna esot baudījusi tiesnešu labvēlību astotdaļfināla spēlē pret Ēģipti, kur no 0:2 vēl 78. minūtē tā izrāva uzvaru, turklāt norādīts, ka Argentīna izteikti bieži nopelna 11 metru soda sitienus.
Alexis Mac Allister covered his mouth to insult someone in the Egypt's staff, which according to FIFAs new rules should've been straight RED. 🟥🇦🇷— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 8, 2026
Bias after bias. 🤪 pic.twitter.com/l33QF7RYTu
Vēl papildu arguments sazvērestību teoriju piekritējiem — Argentīna 16. jūlijā Atlantā aizvadīs pusfināla spēli pret Angliju, un spēli tiesās 44 gadus vecais amerikānis Ismails Elfats. Šis ASV futbola līgas veterāns un divkārtējais “MLS Gada tiesnesis” piecas reizes tiesājis līgas spēles, kurās piedalījies Maiami klubs “Inter”, un Mesi klubs ir vienmēr uzvarējis, tostarp 2023. gada finālā. Vēl vairāk Elfats bija ceturtais tiesnesis 2022. gada Pasaules kausa finālā, kurā Mesi vadītā Argentīna “pendelēs” pieveica Franciju.
Jāpiebilst, ka Argentīnas un Anglijas pusfināls solās būt vētrains arī bez diskusijām par tiesnešu labvēlību — abu izlašu divcīņa ir ārkārtīgi principiāla politiska konteksta dēļ sakarā ar Lielbritānijas un Argentīnas konfliktu par Atlantijas okeāna dienvidos esošajām Folklendu salām, kuras Argentīna dēvē par Malvinām un pieprasa atdot. 1982. gada 2. aprīlī Argentīna pat iebruka un okupēja šīs salas, liekot toreizējai britu premjerministrei, "Dzelzs lēdijai" Mārgaretei Tečerei nosūtīt kara floti un patriekt Argentīnas armiju ar varu. 74 dienu Folklendu karš beidzās ar Argentīnas padošanos 14. jūnijā un prasīja 649 argentīniešu karavīru, 255 britu karavīru un 3 vietējo iedzīvotāju dzīvības.
1986. gada Pasaules kauss Meksikā notika uz svaiga aizvainojuma fona, un ceturtdaļfinālā Argentīna ar 2:1 pieveica Angliju, tostarp pateicoties Djego Maradonas ar roku gūtajiem vārtiem. Sākotnēji Maradona to noliedza, bet pēc tam apgalvoja, ka tā bija "Dieva roka". Maradonas vadībā Argentīna toreiz izcīnīja Pasaules kausu. 1998. gada astotdaļfinālā Djego Simeone izprovocēja jaunā Deivida Bekhema sarkano kartīti, un Argentīna uzvarēja 11 metru sitienu sērijā. Anglija guva gandarījumu 2002. gadā, grupas spēlē ar 1:0 svinot uzvaru, pateicoties Bekhema 11 metru soda sitienam, bet Argentīna nemaz neizkļuva no grupas.