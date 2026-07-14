Beļģijas izlases uzbrucējs Trosārs pamet "Arsenal", kam palīdzēja triumfēt Anglijas premjerlīgā
Beļģijas izlases uzbrucējs Leandro Trosārs no Anglijas premjerlīgas kluba Londonas "Arsenal" pāriet uz Stambulas "Bešiktaš", otrdien paziņoja britu raidorganizācija BBC. Tiek ziņots, ka transfēra maksa ir aptuveni 17 miljoni sterliņu mārciņu (20 miljoni eiro).
31 gadu vecajam spēlētājam ir dota atļauja doties uz Stambulu, lai veiktu medicīnisko pārbaudi.
Trosārs, kura līgums ar "Arsenal" bija spēkā līdz 2027. gadam, no Braitonas un Havas "Albion" pievienojās Londonas klubam 2023. gada janvārī.
"Ir uzsāktas sarunas ar Trosāru un viņa pārstāvēto klubu "Arsenal" par viņa pāreju," paziņojumā norādīja Turcijas komanda.
174 spēlēs "Arsenal" sastāvā Trosārs ir guvis 36 vārtus un sakrājis 34 rezultatīvas piespēles, palīdzot Mikela Artetas vadītajai komandai pagājušajā sezonā uzvarēt premjerlīgā un iekļūt Čempionu līgas finālā.
Beļģija šīs vasaras Pasaules kausā sasniedza ceturtdaļfinālu, Trosāram ejot pamatsastāvā visās sešās spēlēs un gūstot divus vārtus.
Pavisam viņš 57 spēlēs izlasē ir guvis 14 vārtus.