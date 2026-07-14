Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas (LBSF) prezidents Ansis Zeltiņš.
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Šodien 19:59
Ansis Zeltiņš arī turpmāk vadīs Latvijas Bobsleja un Skeletona federāciju
Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas (LBSF) valdes vēlēšanās atkārtoti par LBSF prezidentu ievēlēts Ansis Zeltiņš, bet par ģenerālsekretāri - Janika Judeika.
Otrdien notikušajā Biedru kopsapulcē LBSF valdē ievēlēti Ansis Zeltiņš, Janika Judeika, Dāvis Kaufmanis, Jānis Miņins, Kristaps Kotāns un Mārtiņš Dambergs, vēsta federācijas mājaslapa.
"Šobrīd skatāmies uz nākamo divu olimpisko ciklu stratēģiju - par dalību sacensībās un par rezultātiem. Tas gan nav vienkārši, jo šādā termiņā nav zināms ne valsts, ne sponsoru finansējums," šodienas kopsapulci komentēja Ansis Zeltiņš.
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš par LBSF prezidentu tika pirmo reizi ievēlēts 2022. gadā. Iepriekšējais prezidents Jānis Kols amatā bija kopš 2006.gada un vēl pirms amata termiņa beigām atzina, ka uz prezidenta vietu federācijā vairs nekandidēs.