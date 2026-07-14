Latvijas U-17 basketbolistes atzīst Pasaules kausa galvenās favorītes ASV pārākumu. Astotdaļfinālā mūsējās gaida Ķīna
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase otrdien Brno Pasaules kausa trešajā spēlē piekāpās ASV vienaudzēm.
Latvietes varenajām pretiniecēm zaudēja ar 53:105 (14:29, 9:28, 14:29, 16:19).
Latvijas izlasei rezultatīvākā ar 14 punktiem un deviņām kļūdām bija Šarlote Skrebele. Savukārt Patrīcija Tikmere četriem punktiem pievienoja deviņas atlēkušās bumbas un divus bloķētus metienus.
ASV izlasē 16 punktus guva Ivana Manjaka, bet pa 14 punktiem - Ariana Robinsone, kuras kontā arī septiņas pārķertas bumbas, un Īva Longa.
Latvietes no spēles guva 15 grozus, taču sakrāja 18 rezultatīvas piespēles. Latvijas izlase zaudēja cīņā par atlēkušajām bumbām (36:58), kā arī vairāk kļūdījās (32:15).
No paša spēles sākuma vadībā izvirzījās ASV izlase, pēc Neišenas Viljamsas realizēta soda metiena septītajā minūtē panākot 25:6. Ceturtdaļas beigās pēc Darinas Ivanovas divpunktu metiena izdevās pietuvoties līdz 12:25, taču ar ceturtdaļu mijā veiktu 17:0 izrāvienu amerikānietes pēc Nja Riakas divpunktu metiena 15. minūtē panāca 30 punktu pārsvaru - 44:14, līdz spēles beigām turpinot dominēt laukumā.
Otrā grupas cīņā otrdien Austrālija ar 89:37 (30:7, 16:12, 23:8, 20:10) sagrāva Kotdivuāru.
Trīs spēlēs ASV izcīnīja trīs, Austrālija - divas uzvaras un Latvija - vienu uzvaru, bet Kotdivuāra palika bez uzvarām.
Sestdien latvietes ar 65:76 zaudēja Austrālijas vienaudzēm, bet svētdien ar 69:44 apspēlēja Kotdivuāras jaunietes. ASV izlase ar 117:24 sagrāva Kotdivuāru un ar 74:72 pieveica Austrāliju.
Trešdien astotdaļfinālā latvietes spēlēs ar B grupas otrās vietas ieguvēju Ķīnu.
Komandā ir iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēja augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startē desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").