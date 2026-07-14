Semeņistaja Romas turnīrā zaudē jau pirmajā kārtā
Foto: ZUMAPRESS.com
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja.
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Semeņistaja Romas turnīrā zaudē jau pirmajā kārtā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien piedzīvoja zaudējumu Romas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā.

Semeņistaja Romas turnīrā zaudē jau pirmajā kārtā...

Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 103. vietu un šajā turnīrā bija izsēta ar otro numuru, ar rezultātu 1-6, 6-4, 1-6 zaudēja argentīnietei Huljai Rjerai (WTA 175.).

Zaudējot pirmajā kārtā, latviete vienspēļu sacensības noslēdza ar vienu WTA ranga punktu.

Turnīrs Romā norisinās māla seguma kortos.

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