Pēc neveiksmīgā Pasaules kausa pārsteidzošs atklājums Senegālas izlasē
Pēc izstāšanās no 2026. gada Pasaules kausa futbolā jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā lielas izmaiņas redzamas Senegālas izlasē, kurā identificēts kāds negaidīts atklājums.
Senegālas futbola izlase, kas uzskatāma par vienu no spēcīgākajām Āfrikā, izstājās jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. Nenosargājot 2:0 pārsvaru, tā ar 2:3 piekāpās Beļģijai. Finālā tas devis tikai 31. vietu 48 komandu konkurencē.
Pēc neveiksmes notikusi rezultāta analīze. Kāds atklājums bijis šokējošs - kā preses konferencē paudis federācijas prezidents Abdulajs Fals, tad izlases ārsts nav bijis ar vajadzīgajām zināšanām šajā jomā. Viņš medicīnā bija izmācījies ginekologa amatu, kas gan ir pilnīgi atšķirīgāks no sporta ārsta.
Izlasē Abderahmans Fediore strādāja kopš 2017. gada, tātad gandrīz desmit gadus. Tomēr ar to visu Falam bija jāatzīst, ka šāds atklājums ticis identificēts par vēlu. "Pēc saņemtajām atsauksmēm spēlētāji nebija pietiekami pārliecināti par viņa prasmēm. Mums bija jāatrod kvalificēts papildspēks, lai spēlētājiem būtu vajadzīgā drošība par ārstu kvalifikāciju. Veselība tomēr ir pati svarīgākā," preses konferencē atzina federācijas prezidents.
Prezidenta teiktajam nevēlējās piekrist Senegālas Sporta medicīnas asociācija. Tā norādījusi, ka Fediorem ir iegūts speciālista diploms sporta medicīnā un sporta bioloģijā.
Bez konkrētā atklājuma Senegālai būs arī jauns galvenais treneris. Pēc neveiksmīgā turnīra nav turpināta sadarbība ar Papē Tiavu. Šajā lēmumā tika uzsvērts, ka sasniegtais rezultāts Pasaules kausā bijis par iemeslu nepieciešamām pārmaiņām.
Senegālas futbola izlase 2026. gadā piedalījās ceturtajā Pasaules kausā valsts vēsturē un trešajā pēc kārtas. Tās labākais rezultāts sasniegts debijā, kad 2002. gada meistarsacīkstēs izlase aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam.
2026. gada Pasaules kausa izcīņā atlikušas vēl četras spēles - divas pusfinālā un par vietām labāko četriniekā. Finālspēle gaidāma 19. jūlijā.