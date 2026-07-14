Latvijas čempionvienībai pievienojas amerikāņu basketbolists, kurš grasās iegūt Latvijas pilsonību
Latvijas čempionvienība basketbolā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pastiprinājusi sastāvu ar amerikāņu aizsargu Džeiku Heidbrederu, vēsta klubs.
Ar 24 gadus veco Heidbrederu, kuram ir arī latviešu saknes, līgums noslēgts uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu gadu. Kā apstiprināja Valmieras komandas menedžeris Valters Vēveris, Heidbreders šobrīd ir procesā, lai saņemtu arī Latvijas pilsonību.
Iepriekšējās četras sezonas Heidbreders spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmajā divīzijā. Pēdējā no sezonām, pārstāvot Kalifornijas štata universitātes Frezno komandu, viņš 30 mačos vidēji 37 minūtēs guva 17 punktus, izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas un atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles.
Valmieras komandas galvenais treneris Dāvis Čoders uzsver, ka Heidbreders ir spēlētājs, kurš spēj paplašināt laukumu un gūt punktus, pieņemt kvalitatīvus lēmumus gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kā arī spēlēt komandas basketbolu. "Ticam, ka viņš dos būtisku pienesumu ne tikai laukumā, bet arī ģērbtuvē. Viņš ir mērķtiecīgs, profesionāls un ar pareizu attieksmi pret darbu, un tieši šādas personības vēlamies redzēt mūsu komandā," klubs citē Čodera teikto.
Aizvadītajā sezonā valmierieši izcīnīja trīs titulus, uzvarot Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL) un Latvijas kausā.