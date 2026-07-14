Iespaidīga kopības sajūta Biķerniekos: teju 900 dāmu vienojas grandiozā velo braucienā
Sestdien, 11. jūlijā, Biķernieku trasē pozitīvā un iedvesmojošā gaisotnē aizvadīta FeelFree Sieviešu Velo diena, kas šogad pulcēja teju 900 dalībnieku. Kopīgajā 11 kilometru braucienā devās dažāda vecuma un pieredzes sievietes, vēlreiz apliecinot, ka velobraukšana spēj vienot ikvienu.
Uz starta līnijas līdzās stājās gan jaunas un pieredzējušas braucējas, gan velosportistes un ikdienas velobraucējas, gan arī sievietes, kurām šis bija pirmais brauciens ar velosipēdu šajā vasarā.
Pasākuma galvenais mērķis nebija sacensties par ātrāko rezultātu. Tā bija iespēja kustēties, izbaudīt kopā būšanas prieku un iedrošināt sievietes sēsties uz velosipēda neatkarīgi no vecuma, pieredzes vai fiziskās sagatavotības. Katra dalībniece distanci varēja veikt savā tempā un izbaudīt īpašo atmosfēru, ko radīja simtiem sieviešu vienuviet.
Intervijās pirms brauciena dalībnieces atklāja ļoti dažādus iemeslus, kāpēc nolēmušas piedalīties. Kāda no viņām Sieviešu Velo dienā startēja jau otro gadu, jo viņai ļoti patīk pasākuma atmosfēra un kopīgais brauciens. Cita atzina, ka piedalās solidaritātes un sieviešu kopības sajūtas dēļ, savukārt vēl kādai šis pasākums bija lielisks iemesls beidzot izvilkt savu velosipēdu no šķūnīša un atkal doties braucienā.
"Šī pasākuma lielākā vērtība ir tā, ka šeit līdzās brauc gan pieredzējušas velosportistes, gan ikdienas braucējas, gan sievietes, kuras uz velosipēda uzkāpušas pēc ilgāka pārtraukuma. Nav svarīgi, cik ātri vai bieži Tu brauc - galvenais ir saņemties, piedalīties un izbaudīt kopā būšanas prieku," uzsver FeelFree Sieviešu Velo dienas organizatori.
Pasākuma laikā Biķernieku trasē valdīja draudzīga un atbalstoša atmosfēra. Dalībnieču rozā apģērbi un aksesuāri radīja spilgtu kopības sajūtu, savukārt plašais dalībnieču loks parādīja, ka velobraukšanai nav viena noteikta vecuma, sagatavotības līmeņa vai pareizā brīža, kad sākt.
Pēc distances veikšanas visas dalībnieces saņēma organizatoru un sadarbības partneru sarūpētās dāvanas, bet pasākuma noslēgumā notika vērtīgu balvu izloze. Tomēr lielākā dienas vērtība bija kopīgi piedzīvotās emocijas, kustības prieks un sajūta, ko radīja tik daudz sieviešu, braucot kopā.
FeelFree Sieviešu Velo diena noslēdzās ļoti pozitīvā gaisotnē. Organizatori pateicas ikvienai dalībniecei, brīvprātīgajiem, pasākuma komandai un sadarbības partneriem par ieguldījumu pasākuma tapšanā un jau tagad ar nepacietību gaida nākamo gadu.