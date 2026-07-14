Toms Skujiņš par "Tour de France": "Karstums ir pavisam, pavisam traks"
Karstums daudzdienu velobrauciena "Tour de France" laikā sagādājis sportistiem īpašus izaicinājumus, Latvijas Riteņbraukšanas federācijai (LRF) atklāja Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands.
Pēc pirmajām deviņām sacensību dienām pirmdien bija brīvdiena, bet otrdien velobrauciens atsāksies ar desmito posmu. Līdzšinējos deviņos posmos latvieši strādājuši savu komandas biedru labā.
Skujiņš uzsver, ka komandai tūre sākusies ļoti pozitīvi, jo pirmo reizi, kopš viņš pārstāv "Lidl-Trek", vienība tik agri spējusi uzvarēt kādā posmā. "Arī kopvērtējumā viss rit pēc plāna. Divi mūsu braucēji piedalās cīņā par labāko desmitnieku. Huans Ajuso ir arī pietiekami tuvu pjedestālam - tikai septiņas sekundes aiz tā, ieņemot piekto vietu. Jāņem vērā, ka jau ir pārvarēti pirmie kalnu posmi," LRF citē Skujiņa teikto.
"Lidl-Trek" turpina arī cīņu par uzvaru sprinteru ieskaitē, kur komandas līderis ir dānis Madss Pēdersens. "Šajā nedēļā gaidāmie sprinta posmi būs ļoti nozīmīgi. Tajā pašā laikā, kā cilvēki redzēja, mēs ar Pēdersenu cīnāmies par punktiem ne tikai finiša sprintos, bet arī starpfinišos un nedaudz kalnainākos posmos, kas ir mūsu priekšrocība. Šīs nedēļas pirmā puse vairāk būs piemērota sprinteriem. Šīs dienas posmā sprinta starpfinišs būs visai agri. Centīsimies tajā savākt maksimālo punktu skaitu - vai nu no atrāviena, vai peletona priekšgalā," stāstīja Skujiņš.
"Mums par punktiem būs jācīnās arī paugurainākos posmos, kur ne visi sprinteri spēj būt priekšā, jo Pēdersens nav pats ātrākais sprinteris pasaulē. Arī mūsu "lead-out" vilciens nav tik spēcīgs, lai klasiskajos finiša sprintos viņu ideāli izvestu līdz galam," turpināja Skujiņš.
Runājot par pašsajūtu, Skujiņš atklāja, ka jūtas labi, neskatoties uz to, ka pavasarī viņš bija saslimis. "Jūtos daudz labāk nekā parasti šādā karstumā. Jāņem vērā, ka karstums ir pavisam, pavisam traks. Vienmēr gribas, lai ripo nedaudz labāk. Brīžos, kad sanāk pārkarst, vairs nevaru tik labi un tik ātri atjaunoties kā pārējie. Tomēr gatavošanās tūrei ir bijusi veiksmīga," secināja Skujiņš.
Latvietis arī atklāja, ka strādāšana komandas labā nozīmē ne tikai sportisko rezultātu veicināšanu. "Mūsu darbs komandas labā tiešām ir ļoti liels arī rūpēs par to, lai visi veiksmīgi izbrauktu cauri posmiem, būtu pietiekami atdzesēti pirms un pēc tiem, kā arī posmu laikā. Ja kādu dienu sāc pārkarst, par to nāksies maksāt arī vēlāk. Mans bijušais komandas biedrs sacensību laikā no šī karstuma pat vēma, jo bija pārkarsis. Cīņa ar šo karstumu ir ļoti nopietna," skaidroja Skujiņš.
Tikmēr Neilands atzina, ka parasti ar karstumu viņam nav bijušas lielas problēmas. "Vienmēr esmu teicis, ka labāk braucu briesmīgi karstos apstākļos nekā aukstā un slapjā laikā, taču šobrīd karstums ir bijis liels izaicinājums, un organisms uz to reaģē citādi nekā parasti," atklāja Neilands.
Kritiena sekas pēc Beļģijas tūres ietekmēja viņa pēdējo gatavošanās posmu pirms tūres, atzina Neilands, kurš tā dēļ nevarēja trenēties aptuveni vienu nedēļu. "Pēc tam, lai neko nesasteigtu, lēnām atgriezos ritmā. Bija daudz sarunu un pārdomu ar komandu par to, vai spēsim saglābt gatavību un vai būšu gatavs iekļauties komandas sastāvā tūrei. Izvērtējot situāciju, zinājām, ka pirmā nedēļa man nebūs vienkārša, taču pēc tam sajūtām vajadzētu atgriezties ierastajā līmenī," stāstīja Neilands.
Arī Neilandam ir jāstrādā komandas biedru labā, jo īpaši priekš eritrejieša Birjama Girmaja, kurš cīnās par uzvaru sprinteru ieskaitē. "Šobrīd esmu šeit, pildu komandas norādījumus un daru maksimumu no savas puses, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Pagaidām esam divreiz finišējuši labāko trijniekā, taču galvenais mērķis ir posma uzvara. Uz to arī ejam," atklāja Neilands.
"Protams, man ir plāns kādā posmā tikt atrāvienā un pacīnīties par savu rezultātu, taču pirmajā nedēļā tie divi posmi, kas bija piemēroti atrāvienam, nebija man pa spēkam. Tomēr, kā jau teicu, ir jāuzticas procesam un jāsagaida tā diena, kad jutīšu, ka esmu gatavs izšaut," turpināja Neilands.
Skujiņš "Tour de France" sacenšas astoto, bet Neilands - sesto reizi karjerā.