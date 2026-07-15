Iepriekšējie dueļi Pasaules kausā nav pievīluši. Cīņā par finālu dosies Anglija un Argentīna
Šodien plkst. 22:00 Pasaules kausa finālturnīrā starp Anglijas un Argentīnas izlasēm tiks aizvadīts otrais pusfināls. Spēles tiešraide TV6.
Anglija un Argentīna Pasaules kausa pusfinālus sasniegušas ar ne tiem pārliecinošākajiem sniegumiem.
Angļi Pasaules kausa pusfinālā atgriezušies kopš 2018. gada, kad tajā zaudēja. Pirms četriem gadiem angļi izstājās ceturtdaļfinālā. Kopš 2018. gada šis kļūs par Anglijas ceturto pusfinālu nozīmīgos izlašu turnīros. Galvenais treneris Tomass Tuhels var kļūt par pirmo kādas izlases ārzemju treneri 48 gadu laikā, kurš sasniedz Pasaules kausa finālu. Tajā angļi nav spēlējuši kopš 1966. gada - vienīgā triumfa lielajos turnīros.
Grupā Anglija uzvarēja Horvātiju un Panamu, taču spēlēja neizšķirti pret Ganu. Tikšana līdz pusfinālam gan bijusi sarežģīta. Vispirms atspēlēšanās pret Kongo demokrātisko republiku (2:1, abus vārtus guva Harijs Keins), vēlāk sarežģīts duelis pret mājinieci Meksiku stadionā, kas atrodas virs jūras līmeņa (3:2), bet ceturtdaļfinālā angļi atspēlējās pret vēsturisku turnīru aizvadījušo Norvēģiju (2:1).
Ja pirmajā izslēgšanas kārtā uzvaru angļiem nodrošināja kapteinis Harijs Keins, tad nākamajās divās kārtās četrus no pieciem vārtiem iesitis Džūds Belingems. Gan Keinam, gan Belingemam pa sešiem gūtiem vārtiem, kas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā dod ceturto un piekto vietu. Abi iesituši 12 no 13 Anglijas gūtajiem vārtiem - 13 goli dod angļiem dalītu ceturto vietu rezultatīvāko komandu sarakstā. Pirmo reizi kādai izlasei Pasaules kausā divi spēlētāji iesit vismaz sešus vārtus turnīrā.
Esošā Pasaules kausa ieguvēja Argentīna turnīrā vēl nav zaudējusi. Tā spēlēja pārliecinoši grupā, taču visās izslēgšanas spēlēs varēja arī zaudēt. Pirmajā kārtā pret Kaboverdi un ceturtdaļfinālā pret Šveici uzvaras tika gūtas papildlaikos (respektīvi, 3:2 un 3:1), savukārt pret Ēģipti vēl 79. minūtē tā bija iedzinējos ar 0:2. Līdz pamatlaika beigām izdevās ne tikai atspēlēties, bet arī uzvarēt.
Ar 17 gūtajiem vārtiem pirms pusfinālu fāzes Argentīna bija Pasaules kausa finālturnīra rezultatīvākā izlase. Gūstot vēl vismaz divus vārtus, Argentīna būs aizvadījusi rezultatīvāko Pasaules kausu savā vēsturē - 18 tā iesita pirmajā finālturnīrā 1930. gadā. Astoņus vārtus guvis Lionels Mesi, kurš turnīra gaitā kļuva par visu laiku rezultatīvāko futbolistu. Viņam tuvumā gan ir Francijas līderis Kilians Mbapē, kuram līdz turnīra beigām ir visas iespējas Mesi apsteigt.
Labāka savstarpējo spēļu bilance ir Anglijai - sešas uzvaras 14 mačos. Piecās spēlēs fiksēts neizšķirts, bet trijos mačos uzvarējuši argentīnieši. Divi no Pasaules kausa ieguvēju panākumiem svinēti tieši Pasaules kausos 1986. un 1998. gados, un abās reizēs neiztika bez strīdīgiem momentiem.
1998. gada astotdaļfināla spēlē otrā puslaika ievadā noraidījumu nopelnīja Deivids Bekhems, vēlāk pēcspēles sitienu sērijā uzvaru izcīnot Argentīnai. Savukārt 1986. gadā ceturtdaļfinālā Maradona vārtus guva ar "Dieva rokas" palīdzību. Tās spēles 51. minūtē viņš apzināti sita bumbu vārtos ar roku, taču tiesneši to nepamanīja un ieskaitīja vārtus. Vēlāk Maradona paziņoja, ka vārti gūti "nedaudz ar Maradonas galvu un nedaudz ar "Dieva rokas" palīdzību.
Abu izlašu spēli tiesās amerikāņu arbitrs Ismaels Elfats, kurš tik augsta līmeņa spēli Pasaules kausā apkalpos pirmo reizi. 2022. gada Pasaules kausa finālā viņš bija ceturtais tiesnesis. Angļu mediji jau izpētījuši, ka Lionels Mesi spēlēs ar Elfatu kā tiesnesi vēl nav zaudējis. Tā notika gan 2022. gada finālā, gan vēlāk ASV līgās ar viņa dalību kā tiesnesim. Bez Līgas kausa finālspēles Elfatam trīs apkalpoti Mesi pārstāvētās komandas spēles MLS - tajās argentīnietim četri gūti vārti. Turnīra gaitā ik pa laikam komentēts par FIFA īpašo attieksmi pret Argentīnu.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs noslēgsies svētdien, 19. jūlijā, kad vispirms naktī plānota spēles par trešo vietu, bet vakarpusē fināls.