VIDEO: Norvēģijas futbolistus pēc vēsturiskā Pasaules kausa mājās sagaida kā varoņus
Norvēģijas vīriešu futbola izlasi, kas aizvadīja vēsturiski labāko Pasaules kausa finālturnīru, pirmdien mājās sagaidīja aptuveni 88 000 līdzjutēju.
Norvēģijas izlase finālturnīrā atgriezās pēc 28 gadu pārtraukuma un aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, kurā ciešā cīņā ar 1:2 zaudēja Anglijai. Šis kļuva par Norvēģijas labāko rezultātu Pasaules kausa vēsturē. Kopumā norvēģi turnīru noslēdza piektajā vietā.
Futbolisti kā varoņi tika sagaidīti mājās. Viņi tika sveikti laukumā pie Oslo karaliskās pils. Pasākumā Norvēģijas kroņprincis Hokons ar bungām vadīja norvēģu līdzjutēju iedibināto vikingu airēšanas kustību. Tāpat līdzjutēji izlasi sveica parādē Oslo ielās.
Norvēģijas izlases zvaigzne Ērlings Holanns un pussargs Sanders Berge ielidoja kopā ar komandu un piedalījās tikai svinību sākumā, lai pēc tam dotos atpūsties uz Sicīliju. Kā norādīja galvenais treneris, tad Norvēģijas izlases lidojums uz Oslo aizkavējās par vairākām stundām, kā rezultātā abi nevarēja piedalīties sagaidīšanā.
"Nedomāju, ka kāds varēja ko šādu iedomāties," par vētraino sagaidīšanu teica kapteinis Martins Ēdegors. "Atbalsts, ko saņēmām ASV un no mājām, bijis milzīgs un pārsniedzis visas cerības. To ir bijis lieliski sajust."
Pasaules kausā par trofeju turpina cīnīties četras valstis - Spānija, Francija, Argentīna un Anglija. Turnīrs noslēgsies 19. jūlijā.