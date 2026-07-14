Latvija pievienosies Igaunijas iniciatīvai par Eiropas Savienības finansējuma atņemšanu SOK
Pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma atcelt diskvalifikāciju Krievijas sportistiem ar iniciatīvu klajā nākusi Igaunijas Kultūras ministrija. Tai pievienojusies arī Latvija un citas valstis.
Jūlija sākumā Starptautiskā Olimpiskā komiteja pavēstīja, ka atceļ Krievijas diskvalifikāciju, kas var ļaut tās sportistiem startēt 2028. gada vasaras olimpiskajās spēlēs. 2023. gada oktobrī saistībā ar pilna mēroga invāziju Ukrainā SOK apturēja Krievijas Olimpiskās komitejas darbību. Pēc 7. jūlija lēmuma šī diskvalifikācija vairs nav spēkā.
Krievijas un arī Baltkrievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās sacensībās notikusi pakāpeniski. 2024. gada vasaras un 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs atsevišķi krievu un baltkrievi tika pielaisti sacensībām neitrālo atlētu statusā. Pirms Itālijā notiekošajām ziemas spēlēm krievi ar Sporta arbitrāžas tiesas labvēlīgiem lēmumiem panāca iespēju atgriezties sacensību apritē atsevišķos sporta veidos. Pēcāk sekoja lēmums ļaut piedalīties Krievijas un Baltkrievijas jauniešu izlasēm, kam vēlāk sekojis arī diskvalifikācijas atcelšana.
Latvijā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma tika grozīts Sporta likums, kas liedza komandas sporta spēļu izlasēm jebkādā formā aizvadīt spēles pret agresorvalsts pārstāvjiem. Šāds aizliegums gan neattiecas uz individuālajiem un mazo komandu sporta veidiem.
Pēc SOK lēmuma atcelt Krievijas diskvalifikāciju ar iniciatīvu klajā nākusi Igaunijas Kultūras ministrija. Tā vērsusies ar vēstuli Eiropas Komisijā, mērķējot liegt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai un daudzām sporta federācijām Eiropas Savienības finansējumu. "Esošajā situācijā ir neiespējami saprast lēmumus, kuri ļauj agresoram atgriezties starptautiskajā sportā tā, it kā nekas nebūtu noticis. Laikā, kad Ukrainā turpinās karš un nevainīgi cilvēki cieš, mēs nevaram normalizēt situāciju caur sportu. Eiropai jābūt skaidrai nostāja - tās finansiālajam atbalstam nebūtu jānonāk organizācijās, kuru lēmumi konfliktē ar mūsu vērtībām un atbildību pret Ukrainu," citēta Igaunijas kultūras ministre Heidī Purga.
Igaunijas iniciatīvai pievienojušās vairākas valstis, tostarp Latvija, ziņo "Latvijas Televīzija". "Mēs esam saziņā ar kaminiņvalstīm. Piedalāmies šajā vēstules precizēšanā. Esam apliecinājuši gatavību parakstīt šo vēstuli un tuvākajā laikā tas arī notiks," teica Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Tiek teikts, ka Igaunijas iniciatīvu atbalsta Ziemeļvalstu bloks.
Nav gan zināms, cik lielu finansējumu no Eiropas Savienības saņem vai var saņemt Starptautiskā Olimpiskā komiteja un tādas federācijas kā Starptautiskā Paukošanas federācija un Starptautiskā Peldēšanas federācija, kuras iepriekš ļāvušas atgriezties agresorvalsts sportistiem. Tomēr pastāv iespēja sporta federācijām pieteikties finansējumam caur dažādiem atbalsta instrumentiem projektu veidā.