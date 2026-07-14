Miris Nīderlandes futbola tiesnesis, kuru apsūdzību dēļ atstādināja no Pasaules kausa
Nīderlandes Futbola asociācija paziņojusi, ka 38 gadu vecumā miris Robs Dīperinks. Viņam pirms tam liedza strādāt 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra esošu apsūdzību dēļ Lielbritānijā.
38 gadus vecais tiesnesis tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savās mājās šī gada 13. jūlijā. Par viņa pēdējo spēli kā tiesnesim kļuva pārbaudes mačs starp "Go Ahead Eagles" un Limasolas "Apollo". Nāves iemesli nav atklāti.
Šī gada aprīlī Dīperinks strādāja kā viens no VAR tiesnešiem UEFA Konferences līgas spēlē starp Londonas "Crystal Palace" un Itālijas "Fiorentina". Pēc spēles 9. aprīlī viņu par dažādām apsūdzībām, tostarp seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo, aizturēja vietējā policija. Vēlāk gan lieta tika izbeigta, jo tajā trūka pierādījumu.
Konkrētā notikuma dēļ Dīperinks tika atstādināts no iespējamā darba 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kur viņš tika izvēlēts kā viens no VAR tiesnešiem. Vietējam medijam Dīperinks atklāja, ka ir ticis nepatiesi apsūdzēts. "Jau no paša sākuma sadarbojos ar policiju tās izmeklēšanā, kā arī uzreiz godīgi informēju FIFA, UEFA un Nīderlandes Futbola asociāciju. Esmu pateicīgs par atbalstu, ko saņemu no vietējās federācijas. Ir ļoti žēl, ka FIFA lēma mani atstādināt no darba Pasaules kausā. Jā, esmu vīlies par šo lēmumu," toreiz teica Dīperinks.
"Esam zaudējuši augstu novērtētu tiesnesi, kā arī patīkamu kolēģi," teikts Nīderlandes Futbola asociācijas paziņojumā. "Izsakām līdzjutību viņa ģimenei, draugiem un visiem, kam viņš ko nozīmēja." "Visas futbola sabiedrības vārdā izsakām līdzjutību viņa ģimenei un draugiem, kā arī Nīderlandes Futbola asociācijai," teikts FIFA izplatītajā ziņā.
38 gadus vecais Dīperinks kopš 2017. gada apkalpoja Nīderlandes augstākās līgas futbola spēles, bet no nozīmīgajiem turnīriem viņš 2024. gadā strādāja Eiropas čempionātā un olimpiskajās spēlēs.
Pirms pāris dienām traģēdija notika arī Dienvidāfrikas futbolā, mūžībā dodoties 25 gadus vecajam Džeidenam Adamsam. Pirms tam viņš bija aizvadījis trīs spēles 2026. gada Pasaules kausā.