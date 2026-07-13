Madrides “Real” nesteidzas šķirties no Kurtuā - līgums pagarināts līdz 2027. gadam
Beļģijas izlases vārtsargs Tibo Kurtuā ir pagarinājis līgumu ar Spānijas futbola grandu Madrides "Real" līdz 2026. gadam, pirmdien paziņoja futbola apskatnieks Fabricio Romāno.
Romāno vēsta, ka "Kurtuā ir piekritis jaunam līgumam ar Madrides "Real" jau pirms gada".
"Tas tika parakstīts pagājušajā vasarā un ilgs līdz 2027. gada jūnijam," ziņo Romāno.
Viņš vēsta, ka līguma nosacījumi paliek nemainīgi un ir spēkā vēl vienu gadu.
Pēc vasaras Madrides "Real" plāno turpināt sarunas ar Kurtuā par ilgāka līguma noslēgšanu.
34 gadus vecais Kurtuā "Real" pievienojās 2018. gadā, kad tika iegādāts no Anglijas futbola premjerlīgas kluba Londonas "Chelsea".
Kopā ar "Real" Kurtuā trīsreiz ir kļuvis par Spānijas čempionu, vienreiz izcīnījis Spānijas kausu un divreiz - Spānijas Superkausu.
Starptautiskajā arēnā viņš ir palīdzējis komandai divreiz uzvarēt Čempionu līgā, divreiz - UEFA Superkausā un pa reizei - FIFA Klubu pasaules kausā un FIFA Interkontinentālajā kausā.
Profesionāļa gaitas Kurtuā uzsāka Beļģijas klubā "Genk", bet no 2011. līdz 2018. gadam viņš bija "Chelsea" paspārnē, trīs sezonas pavadot īrē Madrides "Atletico".
Kurtuā ir arī Beļģijas un divkārtējs Anglijas čempions. Viņa kontā ir arī uzvaras Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausā un UEFA Eiropas līgā ar "Atletico".
Beļģijas izlases sastāvā viņš 2018. gadā ieņēma trešo vietu Pasaules kausa finālturnīrā, kur tika atzīts par labāko vārtsargu un saņēma "zelta cimdu".
Beļģijas izlasē viņš ir aizvadījis 115 spēles.